Intel-CEO Pat Gelsinger tritt zurück

Intel hat eine neue Führungsspitze. CEO Pat Gelsinger hat nach Angaben des Unternehmens zum 1. Dezember seinen Chefposten geräumt. Zudem hat der Manager seinen Sitz im Board of Directors zurückgetreten. Die Leitung des Unternehmens übernehmen nun vorübergehend David Zinsner und Michelle Johnston Holthaus.

Gelsinger arbeitete, mit einer mehrjährigen Unterbrechung, seit 1979 bei Intel. Unter anderem war er maßgeblich an der Entwicklung des 80486-Prozessors beteiligt. 2001 wurde er zum Chief Technology Officer ernannt. 2009 verließ er Intel in Richtung EMC und übernahm 2012 den Posten des CEO von VMware. 2021 kehrte er zu Intel zurück und löste den damaligen CEO Bob Swan ab.

Intel zufolge sucht das Board of Directors nun nach einem Nachfolger für Gelsinger. Bis dahin sollen Zinsner und Holthaus das Unternehmen als Co-CEOs führen. Zinsner war bisher Executive Vice President und Chief Financial Officer, Holthaus wurde zudem zum CEO of Intel Products befördert. In dieser Rolle ist die Managerin für die Geschäftsbereiche Client Computing Group, Data Center and AI Group und Network and Edge Group verantwortlich. Darüber hinaus übernimmt der unabhängige Direktor Frank Yeary vorübergehend den Vorsitz des Board of Directors.

„Intel zu leiten war die Ehre meines Lebens – diese Gruppe von Menschen gehört zu den besten und klügsten in der Branche, und ich fühle mich geehrt, jeden einzelnen von ihnen einen Kollegen nennen zu dürfen“, wird Gelsinger in einer Pressemitteilung zitiert. „Der heutige Tag hat natürlich einen bittersüßen Beigeschmack, da dieses Unternehmen den größten Teil meiner beruflichen Laufbahn bestimmt hat. Ich kann mit Stolz auf all das zurückblicken, was wir gemeinsam erreicht haben. Es war für uns alle ein schwieriges Jahr, in dem wir harte, aber notwendige Entscheidungen getroffen haben, um Intel für die aktuelle Marktdynamik zu positionieren. Ich bin für immer dankbar für die vielen Kollegen auf der ganzen Welt, mit denen ich als Teil der Intel-Familie zusammengearbeitet habe.“