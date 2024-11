iPhone 15 ist bestverkauftes Smartphone im dritten Quartal

Apple belegt in der Statistik von Counterpoint die ersten drei Plätze. Samsungs Galaxy S24 schafft es immerhin auf Platz 10.

Das bestverkaufte Smartphone im dritten Quartal ist das iPhone 15. Laut aktueller Zahlen von Counterpoint kommt es in den Monaten Juli, August und September auf einen Marktanteil von 3,5 Prozent. Im Vorjahreszeitraum führte das iPhone 14 das Ranking an – mit einem Anteil von 3,8 Prozent.

Im dritten Quartal 2024 sicherten sich Apple-Smartphones auch die Plätze zwei und drei: Hinter dem iPhone 15 folgen das iPhone 15 Pro Max und das iPhone 14. Allerdings konnte sich Apple vor einem Jahr die ersten vier Plätze sichern. Hinter den iPhone-14-Modellen lag das damalige Vorjahresmodell iPhone 13. Das aktuelle Vorjahresmodell iPhone 14 belegt im aktuellen Ranking lediglich Rang 8.

Die Plätze 4 bis einschließlich 7 belegt nun Samsung mit den Modellen Galaxy A15 4G, Galaxy A15 5G, Galaxy A35 5G und Galaxy A05. Zudem schaffte es das Flaggschiffmodell Galaxy S24 noch in die Top Ten, direkt hinter dem einzigen Smartphones eines chinesischen Anbieters, und zwar dem Redmi 13C 4G.

„Während der Anteil von Apple an der Top-10-Liste leicht zurückgegangen ist, hat die Präsenz von Samsung zugenommen, so dass der gemeinsame Marktanteil der Top-10-Smartphones bei rund 19 Prozent liegt“, teilte Counterpoint mit. „Die wachsende Vorliebe der Verbraucher für High-End-Smartphones verringert allmählich den Marktanteilsunterschied zwischen der Basis- und der Pro-Variante des iPhone. Zum ersten Mal in einem dritten Quartal entfiel die Hälfte der gesamten iPhone-Verkäufe auf die Pro-Varianten. Diese Verschiebung hilft Apple, den Absatz höherwertiger Geräte zu steigern.“