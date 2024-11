Fünf auf einen Streich: Baseus Nomos 5-in-1 Desktop Charger Qi2 140W

Die kompakte 140 Watt-Ladestation ist der weltweit erste 5-in-1 Desktop Charger, mit dem sich Smartphones, Laptops, iPads, Earbuds und andere Endgeräte mit USB-Schnittstellen sowohl kabellos als auch mit Kabel flexibel laden lassen. Das Ladegerät unterstützt dabei das Qi2-zertifizierte kabellose Laden mit 15 W und das superschnelle Laden mit 140 W PD3.

Baseus Nomos 5-in-1 Desktop Charger Qi2 140W kompakt

5-in-1-Desktop-Ladestation

Aufladung von bis zu 5 Geräten gleichzeitig über 2 USB-C-Anschlüsse, 1 USB-A-Anschluss und 1 integrierten 100-W-USB-C-Kabelaufroller sowie einer kabellosen Qi2-zertifizierten Schnittstelle.

Aufladen ohne Kabelsalat

Kompaktes Design mit integrierten 100-W-USB-C-Kabel (80 cm), getestet mit über 10.000 Zugtests. Kabel lässt sich einfach in das Gerät einziehen.

Ladestatus im Blick

Ein LCD-Display zeigt in Echtzeit den Ladestatus und die Ladegeschwindigkeit und Stromverteilung an jedem Anschluss an.

Verstellbarer Ständer

Die Magnetplatte kann bis zu 60° hochgeklappt und in der Höhe verstellt werden, sodass sich auch ein iPhone 16/15 Pro Max kabellos laden lässt. Die starke magnetische Anziehungskraft sorgt dafür, dass ein Smartphone während des Ladens nicht abrutscht, sodass während des Ladevorgangs Videos angeschaut oder Konferenzen durchgeführt werden können.

Kompatible Endgeräte

Macbook, iPad, iPhone, ROG Ally, Laptops, Tablets, Steam Deck, Nintendo Switch, Kindle, Smartphones, Smartwatches, AirPods, Wireless Earbuds

Smartphone-Modelle

iPhone 16/iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15/14/13/12 series; Samsung Note 10+/S10+/S20/S21U/S21/S22+/S22//S23; LG V60/ V50/ G8/ G7; Oneplus 9 Pro/9/8T/8 Pro/8/7 pro/6T, Google Pixel 3/4/4a/5