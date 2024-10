IT-Ausgaben wachsen 2025 weltweit voraussichtlich um 9,3 Prozent

Das Plus fällt höher aus als in diesem Jahr. Das größte Wachstum der Ausgaben sagt Gartner für den Bereich Rechenzentrumssysteme voraus.

Gartner hat seine Prognose für die weltweiten IT-Ausgaben aktualisiert. Im kommenden Jahr sollen sie auf voraussichtlich 5,74 Billionen Dollar ansteigen. Das würde einem Anstieg von 9,3 Prozent gegenüber 2024 entsprechen.

Für das Wachstum im Jahr 2025 sind den Marktforschern zufolge unter anderem zu erwartende Investitionen im Bereich generativer KI verantwortlich. „Aktuell werden die Ausgaben für generative KI (GenAI) vor allem von Technologieunternehmen getragen, die die erforderliche Infrastruktur bereitstellen“, erklärte John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst bei Gartner. „Ab 2025 werden CIOs beginnen, über die bloßen Machbarkeitsstudien hinaus in GenAI zu investieren. Zwar werden die Investitionen steigen, doch gleichzeitig wird sich die Erwartungshaltung an die Fähigkeiten von GenAI relativieren. Die Möglichkeiten der aktuellen GenAI-Modelle sowie die Qualität der vorhandenen Daten werden die heutigen hohen Erwartungen nicht erfüllen können.“

Das größte Wachstum erwartet Gartner bei Rechenzentrumssystemen. In diesem Segment sollen die Ausgaben um 15,5 Prozent auf 367 Milliarden Dollar ansteigen. Ebenfalls im zweistelligen Prozentbereich soll das Plus bei den Ausgaben für Software liegen. 1,239 Billionen Dollar würden einem Wachstum von 14 Prozent entsprechen.

Die Ausgaben für Geräte sollen um 9,5 Prozent auf 805,7 Milliarden Dollar klettern. Kommunikations-Services sollen indes 1,6 Billionen Dollar verschlingen, 4,4 Prozent mehr als in diesem Jahr. Mit 1,74 Billionen Dollar (plus 9,4 Prozent) entfällt 2025 der größte Teil der Ausgaben wie schon in diesem Jahr auf den Bereich IT-Services.

In diesem Jahr sollen die IT-Ausgaben auf 5,26 Billionen Dollar ansteigen. Das wäre ein Plus von 7,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr.