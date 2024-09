Gartner: Anteil der KI-PCs wächst 2025 voraussichtlich auf 43 Prozent

Die Marktforscher von Gartner sagen voraus, dass im Jahr 2025 weltweit rund 114 Millionen KI-PCs ausgeliefert werden. Das würde einem Anstieg von 165 Prozent gegenüber 2024 entsprechen. Zudem würde der Anteil an den Auslieferungen auf 43 Prozent steigen.

In diesem Jahr sollen 43 Millionen KI-PCs in den Handel kommen, 99,8 Prozent mehr als 2023. Der Marktanteil von KI-PCs soll sich 2024 indes auf 17 Prozent erhöhen. Gartner rechnet außerdem damit, dass die Nachfrage nach KI-Laptops deutlich höher sein wird als nach KI-Desktops. Von den 43 Millionen KI-PCs in diesem Jahr sollen rund 2,5 Millionen Desktops sein und 40,5 Millionen Laptops.

Für das kommende Jahr liegt die Prognose bei 11,8 Millionen KI-Desktops und 102 Millionen KI-Laptops. Damit würde der Anteil der KI-optimierten Laptops an allen 2025 ausgelieferten Laptops bei 51 Prozent liegen. Als Folge sollen Hersteller ab 2026 für Geschäftskunden fast ausschließlich KI-Laptops anbieten.

„Da sich der PC-Markt von Nicht-KI-PCs zu KI-PCs entwickelt, wird die x86-Dominanz im Laufe der Zeit abnehmen, insbesondere im Markt für KI-Laptops für Verbraucher, da Arm-basierte KI-Laptops mehr Anteile von Windows x86-KI- und Nicht-KI-Laptops übernehmen werden“, sagte Ranjit Atwal, Senior Director Analyst bei Gartner. „Im Jahr 2025 werden jedoch Windows x86-basierte KI-Laptops das Geschäftssegment anführen.“