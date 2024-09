Microsoft macht Office LTSC 2024 allgemein verfügbar

Microsoft hat eine neue Version seiner Produktivitätsanwendungen veröffentlicht. Kunden, die die Office-Anwendungen mit einer zeitlich unbefristeten Lizenz statt im Rahmen eines Abonnements nutzen wollen, steht ab sofort Office LTSC 2024 zur Verfügung. Die neue Version enthält nach Angaben des Unternehmens allerdings nicht alle Funktionen, mit denen die Microsoft-365-Apps in den letzten drei Jahren aktualisiert wurden.

Zu den neuen Funktionen gehören einem Blogeintrag zufolge dynamische Diagramme und mehr als ein Dutzend neue Text- und Array-Funktionen in Excel, erweiterte Such- und Besprechungserstellungsoptionen in Outlook sowie Verbesserungen bei Leistung, Sicherheit und Barrierefreiheit. Darüber hinaus gewährt Microsoft gemäß seiner Fixed-Lifecycle-Richtlinie Support für fünf Jahre. Außerdem kann Office LTSC 2024 auch neben den Microsoft-365-Apps eingesetzt werden.

Zu dem Paket gehören neue Versionen von Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, OneNote und Access, wobei letzteres nur Bestandteil der Windows-Version ist. Zudem lässt sich die Lizenz nur auf einem PC oder Mac nutzen. Eine weitere Besonderheit der LTSC-Version: Sie erhält im Supportzeitraum von fünf Jahren ausschließlich Sicherheitsupdates – jegliche Neuerungen sind den Microsoft-365-Apps vorbehalten.

Office LTSC 2024 ist vor allem für Kunden interessant, die derzeit Office 2016 oder Office 2019 einsetzen. Beide Pakete erreichen im Oktober ihr Supportende und erhalten letztmalig am 8. Oktober Sicherheitspatches.