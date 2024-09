Solita and Stibo Systems werden Partner

Solita, ein europäischer Marktführer für datengetriebene digitale Transformation und Unternehmensdesign, hat eine Partnerschaft mit Stibo Systems abgeschlossen, weltweit tätiger Anbieter von Master-Data-Management (MDM)-Lösungen mit Hauptsitz in Dänemark. Die Zusammenarbeit bedeutet für beide Unternehmen einen wichtigen Schritt nach vorn. MDM ist entscheidend für Unternehmen, die data-driven werden wollen. Es stellt sicher, dass Daten zuverlässig sind und ihre Qualität kontrolliert wird. Kunden profitieren in vielfältiger Weise von der Kombination von Stibos cloud-nativen MDM-Lösungen mit den geschäftsindividuellen Datenmanagement-Lösungen von Solita.

„Die gewaltigen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz machen eine hohe Qualität von Daten und Datenmanagement heute so immens wichtig“, erklärt Mikael Ojala, Senior Vice President Connected Data bei Solita. „Als Partner passen wir mit unserem menschenzentrierten Ansatz, der Wachstumsmentalität und unseren ausgeprägten Datenmanagement- und Cloud-Skills perfekt zu Stibo. Wir freuen uns darauf, gemeinsam die Datenherausforderungen unserer Kunden anzugehen.“

Gauri Chawla, Senior Vice President Global Alliances bei Stibo Systems, ergänzt: „Die neue Partnerschaft mit Solita ist ein wichtiger Meilenstein für Stibo. Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir unsere Position auf dem europäischen Markt ausbauen und dabei das Know-how und die Präsenz von Solita nutzen.“

Die Herausforderungen von AI und Datenqualität

In einer Ära, in der KI und GenAI die Industrie verändern, ist die Qualität der Daten so wichtig wie nie zuvor. Mit ihrer Zusammenarbeit unterstützen Solita und Stibo Systems Unternehmen bei der Umsetzung agiler und geschäftsorientierter Datenmanagementprinzipien. Die Partnerschaft stellt sicher, dass die Daten für den jeweiligen Zweck geeignet sind. Unternehmen können genaue und zuverlässige Daten nicht nur für die strategische Entscheidungsfindung nutzen, sondern auch für effizientere operative Prozesse.

Die Partnerschaft hat bereits zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit geführt, unter anderem in Form von Marktanalysen und gemeinsamen Kundenprojekten. Sie konzentriert sich insbesondere auf das Produktinformationsmanagement, in dem Stibo Systems überragende Leistungen erbringt, während Solita mit seiner umfangreichen Erfahrung in den Bereichen Industrie und Einzelhandel den Kunden erhebliche Vorteile bietet. Darüber hinaus gewährleistet die enge Zusammenarbeit beider Unternehmen mit Microsoft Azure eine nahtlose Cloud-Adaption, die eine mühelose Integration fortschrittlicher MDM-Lösungen ermöglicht.