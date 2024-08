Top 5 Schutzmaßnahmen gegen Identitätsdiebstahl

Das ist die Realität für jemanden, der Identitätsdiebstahl erlebt. Und es ist nicht selten. Identitätsdiebstahl ist eines der schädlichsten Verbrechen, dem man zum Opfer fallen kann, da es sowohl finanziellen als auch emotionalen Schaden verursacht.

Deshalb ist es so wichtig, Ihre persönlichen Informationen sicher zu halten und sicherzustellen, dass all Ihre wichtigsten Konten gut geschützt sind. Der Markt bietet eine Vielzahl von Produkten und Werkzeugen an, also haben wir viele davon durchgesehen und sorgfältig unsere fünf besten Empfehlungen ausgewählt, die wir Ihnen in diesem Artikel vorstellen werden.

Wenn es darum geht, Ihre wichtigsten Daten im Blick zu behalten, ist dieses Produkt von Surfshark unsere erste Wahl in Bezug auf Budgetfreundlichkeit und Benutzerfreundlichkeit. Alert ist ein Datenverletzungsdetektor, mit dem Sie mühelos Ihre E-Mail, Kreditkarte und Ihren Ausweis auf Datenverletzungen überwachen können.

Hier ist, was Sie mit Alert tun können:

– Fügen Sie Ihre Daten ganz einfach mit nur wenigen Klicks zur Überwachung hinzu.

– Erhalten Sie sofortige Benachrichtigungen, wenn Ihre E-Mail, Kreditkarte oder Ihr Ausweis in einer kompromittierten Datenbank erscheint.

– Erhalten Sie Anweisungen, was Sie tun können, um den Verstoß zu beheben.

– Überwachen Sie Ihre eigenen, die Konten Ihrer Familie und sogar Geschäftskonten ohne Einschränkungen.

– Überprüfen Sie die Schwere eines Verstoßes, der Ihre Daten betrifft.

– Prüfen Sie, welche genauen Daten durchgesickert sind (einschließlich Passwörter, IP-Adressen und andere Informationen, die mit dem kompromittierten Konto verknüpft sind).

– Bleiben Sie über die Sicherheit Ihrer Konten mit monatlichen, vierteljährlichen oder jährlichen Datenverletzungsberichten auf dem Laufenden.

– Nutzen Sie es auf Windows, Android, macOS, iOS, Linux und mehr.

Alert ist Teil des Online-Sicherheitslösungsbundles Surfshark One, das bereits ab 2,69 EUR pro Monat erhältlich ist. Im Bundle erhalten Sie außerdem ein VPN, Antivirus-Software, eine private Suchmaschine und ein Tool zur E-Mail-Verschleierung. Surfshark bietet auch unbegrenzte gleichzeitige Verbindungen an, sodass Sie Ihren gesamten Haushalt mit einem VPN schützen können.

Identity Guard ist eine starke, aber teurere Wahl zur Überwachung von Datenverletzungen. Es bietet Schutzdienste gegen Identitätsdiebstahl an, und die Preise liegen zwischen 7,65 und 25,50 EUR pro Monat für Einzelpersonen und zwischen 12,65 und 33,95 EUR für Familien.

Identity Guard bietet drei Service-Stufen an – Value, Total und Ultra – sodass Kunden je nach Bedarf und Budget Funktionen für individuellen oder familiären Schutz auswählen können. Jeder Plan umfasst nützliche Funktionen wie die Überwachung von Datenverletzungen und dem Dark Web sowie einen Passwort-Manager.

Aura ist eine weitere gute Option für diejenigen, die ihre Online-Sicherheit verbessern möchten. Es durchsucht das Dark Web nach persönlichen Informationen und überwacht Aktivitäten wie die Verwendung von Sozialversicherungsnummern und Strafregistereinträgen auf Anzeichen von Identitätsdiebstahl. Die Preise für Auras Pläne liegen zwischen 7,65 und 21,25 EUR pro Monat.

Zusätzlich beinhalten Auras Pläne Funktionen wie ein virtuelles privates Netzwerk (VPN), E-Mail-Alias und Antivirus-Schutz für bis zu 10 Geräte pro Erwachsenem.

LifeLock gehört zu den teureren Optionen für Identitätsschutzdienste. Die Preise beginnen bei etwa 10 EUR pro Monat und bieten grundlegende Funktionen wie Überwachung des Dark Web, Benachrichtigungen über Datenpannen und Warnungen zu Sozialversicherungsnummern.

Höherwertige Pläne wie Advantage oder Ultimate Plus, die etwa 19 bzw. 30 EUR pro Monat kosten, bieten erweiterte Funktionen wie Benachrichtigungen zu „Jetzt kaufen, später bezahlen“-Plänen, Überwachung von sozialen Medien und Telefonübernahmen sowie Warnungen vor betrügerischen Aktivitäten in Kredit-, Giro- und Sparkonten.

IdentityForce könnte eine gute Option für diejenigen sein, die sich zwischen LifeLock und Aura entscheiden. Es bietet eine Überwachung des Dark Web und Warnungen zu Bank- und Kreditkartenaktivitäten. Besonders vorteilhaft ist es für Familien – der Familienplan von LifeLock kostet etwa 67 EUR pro Monat, während die Familienpläne von IdentityForce höchstens 34 EUR pro Monat kosten.

IdentityForce bietet auch Warnungen für Anlagekonten, überwacht Aktivitäten in sozialen Medien und bietet einen Passwortmanager an. Die Einstiegspläne UltraSecure für Einzelpersonen und Familien konzentrieren sich ausschließlich auf den Schutz vor Identitätsdiebstahl. Für umfassendere Sicherheitsabdeckung bieten sie die Premium-Pläne UltraSecure+Credit an, die Kreditüberwachungsdienste wie die Überwachung durch drei Auskunfteien und vierteljährliche Berichte enthalten.

Fazit: Stellen Sie sicher, dass Ihre Konten sicher sind.

Egal, ob Sie sich für eines der empfohlenen Produkte oder etwas anderes entscheiden, es ist entscheidend, Ihre persönlichen Informationen so privat wie möglich zu halten. Das bedeutet, gute Passwortpraktiken für Ihre Konten (insbesondere E-Mail) zu haben, persönliche Informationen nicht in sozialen Medien zu posten und wann immer möglich eine Mehrfaktorauthentifizierung zu verwenden. Es ist auch eine gute Idee, sich über die vielen Methoden zu informieren, mit denen Cyberkriminelle persönliche Informationen von ahnungslosen Internetnutzern abrufen.

Unfälle passieren jedoch, und Datenpannen sind etwas, das Sie nicht kontrollieren können. Deshalb lohnt es sich, in ein Produkt wie Alert zu investieren, das Sie benachrichtigt, wenn Ihr Konto betroffen ist, und Ihnen hilft, so schnell wie möglich Maßnahmen zu ergreifen. Angesichts des budgetfreundlichen Preises ist es eine lohnende Investition für Ihr und das Sicherheitsgefühl Ihrer Familie.

Gehen Sie also einen Schritt in Richtung besserer Sicherheit: Überwachen Sie Ihre wichtigsten Konten und seien Sie sich sicher, dass Sie sofort handeln können, wenn etwas schiefgeht.

