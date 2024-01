CES 2024: Google kündigt neue Funktionen für Android an

Google hat die Consumer Electronics Show in Las Vegas genutzt, um neue Funktionen für sein Mobilbetriebssystem Android anzukündigen. Unter anderem soll der Austausch von Dateien zwischen Android-Geräten vereinfacht und die Kommunikation mit Chromecast-fähigen Geräten verbessert werden.

Um den Funktionsumfang von Nearby Share zu vergrößern, ist Google eine Partnerschaft mit Samsung eingegangen. Konkret soll Samsungs hauseigener Sharing-Dienst Quick Share in Nearby Share integriert werden. Der neue Dienst wird dann unter dem Namen Quick Share ab Februar an Nutzer verteilt.

Zudem soll Fast Pair künftig nicht nur Bluetooth-Kopfhörer, sondern auch Chromecast- und Google-TV-Geräte unterstützen. Außerdem soll es schon bald möglich sein, Inhalte von TikTok vom Smartphone aus auf Chromecast-fähige Geräte zu übertragen.

Darüber hinaus plant Google, die Geräte-Interoperabilität mit dem Smart-Home-Standard Matter auszubauen. Als Folge lassen sich schon bald bestimmte Fernseher von LG sowie ausgewählte Geräte mit Google TV und Android TV als Hubs für Google Home einsetzen.

Eine weitere Neuerung betrifft Nutzer, die Android Auto in Elektrofahrzeugen einsetzen. Ihre Fahrzeuge will Google in die Lage versetzen, Informationen über den Akkustand in Echtzeit an Google Maps zu übertragen. Die Kartenanwendung soll dann den Ladestand bei Ankunft am Ziel errechnen oder schätzen, wie viel Zeit auf der Reise für das Laden der Fahrzeugakkus benötigt wird.