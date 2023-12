Microsoft testet neue Energiesparfunktion für Windows 11

Microsoft hat eine neue Vorabversion von Windows 11 im Canary Channel veröffentlicht. Das Build 26002 enthält nur eine neue Funktion: Die Entwickler testen den neuen Energy Saver, der nicht nur die Akkulaufzeit verlängern soll, sondern auch den Energieverbrauch von mit einer Stromquelle verbundenen PCs.

Der Energy Saver den bisher verfügbaren Battery Saver ersetzen. „Es ist eine einfache Möglichkeit, die Akkulaufzeit zu verlängern und den Energieverbrauch zu senken, indem man etwas Systemleistung einbüßt. Er kann über die Schnelleinstellungen in der Taskleiste ein- und ausgeschaltet werden oder so konfiguriert werden, dass er automatisch ausgeführt wird, wenn das Gerät einen bestimmten Akkustand erreicht. Der Energiesparmodus ist zwar für die Verlängerung der Akkulaufzeit optimiert, steht aber auch zur Verfügung, wenn der PC an das Stromnetz angeschlossen ist (dies gilt auch für Desktop-PCs), um ständig Energie zu sparen“, teilte Microsoft mit.

Darüber hinaus testet Microsoft Änderungen, die die Performance der Schnelleinstellungen verbessern sollen. Auch soll es künftig einfacher sein, die Einstellungen für ein VPN über die Schnelleinstellungen zu verwalten. Zudem erhalten die Schnelleinstellungen für das WLAN einen Button, der die Liste der verfügbaren Netzwerke aktualisiert.

Das neue Build behebt zudem zahlreiche Fehler. Unter anderem wurde die Zuverlässigkeit der App Smartphone-Link und des Microsoft Store erhöht. Auch sollen Änderungen an den Einstellungen eines Touchpad nicht mehr zum Absturz der Einstellungen-App führen. In den Versionshinweisen informiert Microsoft aber auch über bekannte Probleme, die unter anderem bereits direkt bei der Installation des Build 26002 auftreten.