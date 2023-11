Smartphonemarkt wächst erstmals seit 27 Monaten

Im Oktober beträgt das Plus 5 Prozent. Aufwärts geht es vor allem in Afrika, dem Nahen Osten und China.

Die Smartphoneverkäufe sind im Oktober 2023 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 5 Prozent gewachsen. Laut Counterpoint ist es das erste Wachstum des Smartphonemarkts im Jahresvergleich seit 27 Monaten. Das Plus wurde den Marktforschern zufolge durch eine gestiegene Nachfrage in aufstrebenden Märkten ausgelöst.

„Der weltweite Smartphone-Absatz war in den letzten zwei Jahren aufgrund von Faktoren wie Bauteilknappheit, Bestandsaufbau und Verlängerung der Austauschzyklen unter Druck. Diese Probleme wurden durch ein unsicheres makroökonomisches Umfeld noch verstärkt“, erklärte Counterpoint. „Angeführt wurde das Wachstum im Oktober von den Schwellenländern mit einer kontinuierlichen Erholung in der Region Naher Osten und Afrika (MEA), dem Comeback von Huawei in China und dem Beginn der Festtage in Indien. Die entwickelten Märkte mit einer relativ hohen Smartphone-Sättigung haben sich langsamer erholt.“

Einen Teil des Zuwachses im Oktober ordnet Counterpoint auch der neuen Generation des Apple-Smartphones zu. Da das iPhone 15 im Vergleich zu Vorjahr eine Woche später erschienen sei, hätten sich die ersten Verkäufe des iPhone 15 vollständig auf den Oktober ausgewirkt.

Aufgrund der positiven Entwicklung des Oktobers hält Counterpoint auch an seiner Prognose fest, wonach der Markt im vierten Quartal 2023 zulegen soll. Auch habe sich die Entwicklung hin zu einer schrittweisen Erholung in den kommenden Quartalen gefestigt.