Adobe Express bietet generative KI für Kreative

Die neueste Version der KI-gestützten All-in-One-App zur Erstellung von Inhalten mit den generativen KI-Funktionen der Firefly Beta macht es Anwendern aller Kenntnisstufen möglich, schnell, einfach und mit Spaß Inhalte zu gestalten und zu teilen. Die Innovationen in Express vereinen die Leistung von Adobes Foto-, Design-, Video-, Dokumenten- und generativen KI-Werkzeugen in einem neuen, auf KI ausgerichteten All-in-One-Editor. Mit diesem lassen sich Aufgaben wie das Erstellen von Videos für soziale Netzwerke, das Ausbessern von Bildern, das Gestalten von PDFs und das Erstellen von Designs vereinfachen und beschleunigen.

Die generative KI Firefly ist weltweit verfügbar und unterstützt jetzt Prompts in mehr als 100 Sprachen. Damit ist es für Express-Nutzer noch einfacher, in der Sprache ihrer Wahl hochwertige Bilder zu generieren, Texteffekte zu erstellen, Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Adobe plant, die neueste Version von Express bald auch für Mobilgeräte anzubieten.

Adobe Express für Creative Cloud-Abonnenten

Creative Cloud-Nutzer, die mit ihrem Abonnement automatisch Zugang zur kostenpflichtigen Vollversion von Express Premium erhalten, können jetzt direkt aus Photoshop und Illustrator heraus auf kreative Inhalte zugreifen und diese bearbeiten oder verknüpfte Dateien in Express hinzufügen, die applikationsübergreifend immer synchron bleiben. Außerdem können Anwender PDFs schnell und einfach in Express importieren und verbessern, indem sie aussagekräftigen Text, Bilder, Hintergründe, Markenlogos und mehr hinzufügen, um jedes Dokument aufzuwerten. Express ermöglicht es Nutzern, in Echtzeit zusammenzuarbeiten und Inhalte für soziale Medien schnell und effizient zu erstellen sowie Konzepte freizugeben, während die Teams gleichzeitig ihre Corporate Identity wahren können.

Express für Unternehmen

Durch die Integration in Creative Cloud-Anwendungen sowie in Experience Manager, überbrückt Express die Arbeitsabläufe zwischen Kreativprofis und Marketingfachleuten in Unternehmen. Diese nahtlosen Integrationen demokratisieren die Kreativität über die Grenzen von Designteams hinaus und ermöglichen es Unternehmen, Inhalte schnell und in großem Umfang zu erstellen, gemeinsam zu bearbeiten und bereitzustellen. Mit Express und Firefly für Unternehmen kann jeder Mitarbeiter in einem Unternehmen ansprechende Inhalte erstellen, die sofort freigegeben werden können.

Neueste Innovationen in Adobe Express