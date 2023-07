Mercedes-Benz testet ChatGPT in der smarten Fahrzeugproduktion

Die Mercedes-Benz AG testet ChatGPT in der Produktion und beschleunigt damit den Einsatz von intelligenten Werkzeugen im 2020 eingeführten digitalen Produktionsökosystem MO360. Mit dem Ziel, die Analyse von Produktionsdaten, zum Beispiel aus dem Qualitätsmanagement, zu optimieren, wird ChatGPT die Produktionsmitarbeiter nun als universelle, sprachbasierte Schnittstelle unterstützen. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) beschleunigt zum Beispiel die Fehlererkennung und -analyse sowie das Qualitätsmanagement und die Prozessoptimierung bei Mercedes-Benz. Mercedes-Benz integriert ChatGPT über den Azure OpenAI Service und nutzt damit die Enterprise-Funktionen der Cloud- und KI-Plattform von Microsoft.

Jörg Burzer, Mitglied des Vorstandes der Mercedes-Benz Group, verantwortlich für Produktion und Supply Chain Management: „Die Nutzung von ChatGPT durch Microsoft als Teil des digitalen Ökosystems MO360 ist ein weiteres Beispiel dafür, wie die Digitalisierung die Produktion bei Mercedes-Benz auf die nächste Stufe hebt. Durch neue digitale Werkzeuge werden die Mitarbeiter weiter befähigt, die Produktionsprozesse und das Qualitätsmanagement nachhaltig zu optimieren. Nach einer erfolgreichen Pilotphase wird ChatGPT im gesamten globalen Produktionsnetzwerk von Mercedes-Benz zum Einsatz kommen.“

Chatbasierte Analyse innerhalb der MO360 Data Platform

Ein automatisiertes Analysetool ermöglicht die intelligente Vernetzung von Qualitätsdaten aus Entwicklung, Customer Experience und Produktion. Mögliche Fehlfunktionen können so schnellstmöglich identifiziert und analysiert werden. ChatGPT kann die Qualitätsingenieure von Mercedes-Benz zusätzlich bei der Identifikation von Fehlern durch Clustering von Daten unterstützen. So werden mit Hilfe von ChatGPT komplexe Auswertungen und Darstellungen von produktionsrelevanten Daten und das Qualitätsmanagement für die Mitarbeiter deutlich vereinfacht.

Statt komplexer Programmierfunktionen werden die Abfragen im Dialog gesteuert, so dass nicht nur Ingenieure, sondern auch Mitarbeiter ohne Programmierkenntnisse über die notwendigen Daten verfügen können. Für die Echtzeitverarbeitung von Produktionsdaten wird Microsoft KI eingesetzt, die nach wie vor die MO360 Data Platform ist. Im Dialog mit dem Chatbot werden Fragen im digitalen Auswertungsprozess immer weiter eingegrenzt, bis ein neuer Detailgrad erreicht ist. Der Überblick über die tägliche Produktionsplanung kann in Echtzeit überprüft und bei Bedarf flexibel angepasst werden. An dieser Stelle soll ChatGPT innerhalb kürzester Zeit strategische Entscheidungen für die gesamte Produktionskette unterstützen. Dank der Demokratisierung aller relevanten Daten kann jeder Mitarbeiter mit ChatGPT im Rahmen seines Arbeitsbereiches schnelle Auswertungen vornehmen und die nächsten Schritte ableiten.

KI-basierter, digitaler Ansprechpartner

Ein weiterer Schwerpunkt der Integration von ChatGPT in der Produktion ist es, den Mitarbeitern weltweit einen KI-basierten digitalen Ansprechpartner zur Verfügung zu stellen. Produktionsmitarbeiter kommunizieren über MO360 über ein Self-Service-Portal, das auf jedem Firmengerät – einschließlich Tablets, Smartphones und Laptops – verfügbar ist. Der MO360 Support Bot ist darauf ausgelegt, Anfragen entgegenzunehmen und im Dialog mit den Mitarbeitern zu klären.

Die Basis für die Integration von ChatGPT ist eine Kooperation mit Microsoft. Über Azure AI nutzt Mercedes-Benz die groß angelegten generativen KI-Modelle in Kombination mit den Enterprise-Grade-Funktionen für Sicherheit, Datenschutz und Zuverlässigkeit von Azure. Mercedes-Benz hat zu jeder Zeit die Hoheit über die IT-Prozesse im Hintergrund. Die Spracheingaben der Mitarbeiter werden anonymisiert in der Azure-Cloud verarbeitet. Die Produktionsdaten bleiben in der MO360 Data Platform. Datenschutz hat für Mercedes-Benz einen hohen Stellenwert.

Um die Chancen der künstlichen Intelligenz verantwortungsvoll zu nutzen, hat Mercedes-Benz als einer der ersten Automobilhersteller Grundsätze für den Umgang mit KI verabschiedet. „Verantwortungsvoller Einsatz“, „Erklärbarkeit“, „Schutz der Privatsphäre“ und „Sicherheit und Zuverlässigkeit“ sind die vier Leitprinzipien, nach denen das Unternehmen KI entwickelt und einsetzt. Mercedes-Benz verfolgt bei der Integration von ChatGPT einen Ansatz, der mit diesen Prinzipien in Einklang steht und gleichzeitig mögliche Risiken im Blick behält. Das System soll im Interesse aller Mitarbeiter kontinuierlich verbessert werden.