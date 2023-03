Weiterbildung: KI-Kompetenz für den Mittelstand

Die zweitägige Weiterbildung „KI erkennen, bewerten und einführen – Kriterien und Aspekte der Arbeitsgestaltung“ vermittelt praxisnah, wie künstliche Intelligenz funktioniert, welche KI-Anwendungen KMU sinnvoll einsetzen und wie sie KI-Anwendungen produktiv und gesundheitsgerecht gestalten können.

Das Besondere dieser KI-Weiterbildung besteht in der Kombination ihrer Inhalte: Sie verbindet eine praxisnahe, leicht verständliche Einführung von technischem Grundwissen zu KI mit der Vermittlung von konkretem arbeits- und organisationsbezogenem Gestaltungswissen für Betriebe, die KI-Anwendungen einführen möchten. Durch diese Verknüpfung von technischen und sozialen Aspekten erhalten Teilnehmende das grundlegende Rüstzeug, das sie zu einer sowohl produktiven Nutzung von künstlicher Intelligenz als auch zu einer menschzentrierten Integration von KI-Anwendungen in die Arbeit, Organisation und Unternehmenskultur befähigt. Teilnehmende an der en[AI]ble-Weiterbildung werden in die Lage versetzt, KI-Vorhaben eigenständig anzugehen, bedarfsbezogen Unterstützung einzuholen und sich gezielt weiterführendes Wissen zu beschaffen.

Das Weiterbildungsangebot von en[AI]ble versteht sich als Grundlagenqualifizierung, die sich an Führungskräfte, Beschäftigte und Betriebsräte in kleinen und mittleren Unternehmen sowie an ihre externen Beraterinnen und Berater richtet. Das Angebot ist so konzipiert, dass es an die jeweilige (Fach-)Expertise dieser Zielgruppen anschließt. Die innerbetrieblichen Akteure sowie die betriebsexternen Beratungsakteure von KMU werden sich die KI-bezogenen Kenntnisse aneignen können, die sie benötigen, um in ihrer jeweiligen Funktion und Rolle agieren zu können.