Plattform zur Vernetzung der Citizen-Development-Community

Der No-Code-Anbieter smapOne hat die neue Community-Plattform „smapLand“ gegründet. Die Plattform soll sich zum digitalen Treffpunkt für Citizen Developer und zukünftige No-Coder entwickeln. Neben der digitalen Community-Plattform sorgen auch regelmäßige On- und Offline-Meetups sowie diverse Gamification-Elemente für Austausch. Die Mitglieder haben die Möglichkeit, sich mit Gleichgesinnten weltweit zu vernetzen, von Know-how, Tipps und Tricks sowie Best Practices zu profitieren.

Programmieren für Nicht-Programmierer

Die Citizen-Development-Bewegung hat weltweit eine Digitalisierungswelle ausgelöst. Quer durch alle Branchen lassen Mitarbeiter ihrer Kreativität freien Lauf und experimentieren mit der Erstellung neuer Apps und Workflows zur Digitalisierung analoger Prozesse. Programmierkenntnisse sind aufgrund der No-Code-Technologie, welche die Barriere zwischen Programmiersprache und Entwicklern aufbricht, nicht erforderlich. Zudem soll Citizen Development dem Fachkräftemangel und dem Skill-Gap entgegenwirken.

Live-Event am 20. April 2023

Erstmals findet am 20. April 2023 mit dem smapLand Festival in Mainz ein No Code- und Tech-Event statt, bei dem Citizen Developer und No-Code-Interessierte sich vernetzen und austauschen können. An einer Panel-Diskussion nehmen unter anderem Olympiasieger und Unternehmer Matthias Steiner und Dr. Frederik Pferdt, der erste Chief Innovation Evangelist von Google, teil.