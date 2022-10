Weltweite PC-Lieferungen gehen erneut zurück

Im dritten Quartal 2022 (3Q22) wurden weltweit insgesamt 74,3 Millionen Geräte ausgeliefert, so die vorläufigen Ergebnisse des Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker der International Data Corporation (IDC). Die abkühlende Nachfrage und das unausgewogene Angebot haben zu einem Rückgang von 15,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr beigetragen. Die Liefermengen liegen jedoch nach wie vor deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, als die PC-Volumina aufgrund des sich abzeichnenden Endes des Supports für Windows 7 größtenteils durch kommerzielle Aktualisierungen angetrieben wurden.

„Die Verbrauchernachfrage ist nach wie vor gedämpft, obwohl Werbeaktivitäten von Unternehmen wie Apple und anderen Anbietern dazu beigetragen haben, den Rückgang abzufedern und die Lagerbestände der Vertriebskanäle um einige Wochen zu reduzieren“, so Jitesh Ubrani, Research Manager für IDCs Mobility and Consumer Device Trackers. „Das Angebot hat ebenfalls auf die neuen Tiefststände reagiert, indem es die Bestellungen reduziert hat, mit der einzigen Ausnahme von Apple, dessen Angebot im dritten Quartal gestiegen ist, um die verlorenen Bestellungen auszugleichen, die durch die Sperrungen in China im zweiten Quartal entstanden sind.“

„Zusätzlich zu den Liefermengen werden wir die Entwicklung der durchschnittlichen Verkaufspreise (ASPs) in diesem Quartal genau beobachten“, fügt Linn Huang, Research Vice President, Devices & Displays bei IDC, hinzu. „Die Verknappung der letzten Jahre hat zu einer aggressiven Verschiebung des Produktmixes in Richtung des Premiumsegments geführt. Dies, zusammen mit Kostensteigerungen bei Komponenten und Logistik, führte dazu, dass die ASPs fünf Quartale in Folge stiegen und im 1Q22 mit 910 US-Dollar den höchsten Stand seit 2004 erreichten. Da sich die Nachfrage jedoch verlangsamte, Werbeaktionen in vollem Gange waren und Aufträge gekürzt wurden, kehrte sich der ASP-Anstieg im zweiten Quartal 2022 um. Ein weiteres Quartal mit ASP-Rückgängen deutet auf einen Markt auf dem Rückzug hin.“