So wehren Sie DDoS-Angriffe ab

Gefahr im Verzug: Distributed-Denial-of-Service (DDoS)-Attacken legen in letzter Zeit viele Unternehmen, aber auch zunehmend öffentliche Stellen und Behörden, lahm. Jetzt hat es die Deutsche Industrie und Handelskammer (DIHK) getroffen. Auch wenn zum aktuellen Zeitraum noch nicht final feststeht, ob es sich tatsächlich um eine DDoS-Attacke handelt, deutet vieles darauf hin. DDoS-Attacken verursachen in der Regel massive Unterbrechungen von Diensten. Betrachtet man die Historie des Internets, handelt es sich um ein uraltes Phänomen: Der erste Angriff geht auf das Jahr 1996 zurück. Doch die Zeiten haben sich geändert. Während DDoS früher in erster Linie für politisch-soziale Proteste oder zur Eigenwerbung eingesetzt wurden, sind die Angriffe nach Untersuchungen von Infoblox jetzt hauptsächlich erpresserischer Natur. Abschwächung von DDoS-Angriffen Jede Organisation sollte versuchen, das Risiko solcher DDoS-Attacken im Vorfeld zu mindern. Denn sie müssen nicht nur ihre geschäftlichen Verpflichtungen (z. B. SLAs) berücksichtigen, sondern auch das Ausmaß, in dem sie und ihre Kunden eine Unterbrechung der Dienste tolerieren können. Mithilfe einiger grundlegender Maßnahmen können Organisationen das Risiko und die potenziellen Auswirkungen eines DDoS-Angriffs begrenzen. Als Erstes: Bestimmen Sie, welche Funktionen für den Betrieb Ihrer Organisation tatsächlich kritisch sind. Erstellen Sie alle Backups, die erforderlich sind, um diese Funktionen trotz eines Angriffs aufrechtzuerhalten. Stellen Sie ausreichend Ressourcen bereit (und verlagern Sie diese gegebenenfalls von nicht kritischen Funktionen weg), um diese Funktionen während des Angriffs aufrechtzuerhalten und nach der Abwehr des Angriffs wiederherzustellen. Weitere Maßnahmen sollten folgende Schritte umfassen: 1. Besprechen Sie die DDoS-Prävention und -Abwehr mit Ihren Anbietern. Konzentrieren Sie sich auf: