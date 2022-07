Apple veröffentlicht iOS 16 Beta 4

Apple hat am Mittwoch die vierte Entwickler-Beta von iOS 16, iPadOS 16 und MacOS Ventura veröffentlicht. Die Updates verbessern weiterhin die allgemeine Stabilität und verfeinern das Erlebnis für die kommenden Software-Updates, die im Herbst offiziell für iPhone, iPad und Mac veröffentlicht werden.

In der vierten Beta-Version hat Apple einige wichtige Änderungen an der neuen Bearbeitungs- und Löschfunktion in der Nachrichten-App vorgenommen. Als Apple die Möglichkeit, gesendete Nachrichten zu bearbeiten, erstmals vorstellte, hatten Nutzer 15 Minuten Zeit, um Änderungen vorzunehmen. Die Nachricht wurde zwar als bearbeitet markiert, aber es gab kein Änderungsprotokoll, in dem die Bearbeitungen ersichtlich waren.

Einige befürchteten, dass das Fehlen eines Änderungsprotokolls dazu führen könnte, dass die Funktion von jemandem missbraucht wird, der Screenshots von einem Gesprächsverlauf macht.

In der vierten Beta-Version bleibt das Zeitlimit von 15 Minuten für die Bearbeitung von Nachrichten bestehen, aber jetzt zeigt das Bearbeitungslabel unter einer bearbeiteten Nachricht die vorherigen Nachrichten an, die geändert wurden. Jede Nachricht kann bis zu fünfmal bearbeitet werden.

Eine weitere Änderung, die in der vierten Beta-Version eingeführt wurde, ist die Herabsetzung des Zeitlimits, innerhalb dessen ein Nutzer eine gesendete Nachricht löschen kann, von 15 Minuten auf zwei Minuten. Mit anderen Worten: Wenn Sie eine Nachricht senden und sie löschen müssen, haben Sie dafür nur zwei Minuten Zeit. Danach können Sie die Nachricht noch bis zur 15-Minuten-Marke bearbeiten. Nach Ablauf dieser Frist bleibt die Nachricht unangetastet.

Die neueste Beta-Version für Entwickler enthält auch eine API für Live-Aktivitäten, die in Anwendungen integriert werden kann. Die API ermöglicht es, Informationen in Echtzeit auf dem Sperrbildschirm anzuzeigen. Zu den möglichen Anwendungsfällen gehören Sportergebnisse, Updates über eine Lieferung oder sogar das Wetter.

Schließlich enthält die Mittwochsversion auch Änderungen an den neuen Funktionen „Senden rückgängig machen“ und „Nachverfolgen“ der Mail-App. Nutzer haben nun die Möglichkeit, beide Funktionen zu deaktivieren.

Sie können sich für die Teilnahme am öffentlichen Betaprogramm anmelden, das in der Regel ein oder zwei Tage später das Entwickler-Update erhält, wenn Sie die neuesten Funktionen bereits vor der offiziellen Veröffentlichung auf Ihrem iPhone nutzen möchten.