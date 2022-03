Open Source gegen Patenttrolle

Patenttrolle, auch bekannt als Patent Assertion Entities (PAEs), sind seit langem eine Plage für Entwickler von Open-Source-Software. Aber einige wehren sich und Unified Patents, eine internationale Organisation von über 200 Unternehmen, ist in den letzten zwei Jahren erfolgreich gegen Patentrolle vorgegangen. Sie schreckt Patent-Trolle davon ab, ihre Mitglieder anzugreifen, indem sie Patentklagen für die Trolle zu teuer macht. Die Gruppe untersucht Trollpatente und ihre Aktivitäten in verschiedenen Technologiesektoren (Zonen). Die United Patents Open Source Software Zone (OSS Zone) ist die neueste dieser Zonen.

Die meisten Patentbedrohungen gehen von Trollen aus, nach Angaben von United Patents 80 %. Die Zahl der Angriffe steigt ständig. Der Grund dafür ist einfach. Es ist profitabel. Patent-Trolle haben es nicht nur auf große Unternehmen abgesehen, sondern auch auf kleine Unternehmen, die nicht über die nötigen Ressourcen verfügen, um gegen sie vorzugehen. Für diese ist es billiger, Erpressungsgelder zu zahlen, als vor Gericht dagegen anzukämpfen.

Die Patenttroll-Prozesse gegen Open-Source-Programme haben mit 721 Fällen im Jahr 2021 einen neuen Höchststand erreicht. Das ist ein Anstieg von fast 22 % gegenüber 2020. Zu diesen PAEs gehören Sound View, Sockeye Licensing, St. Luke, MicroPairing, Level 3, Finjan, WSOU Investments und Unilco 2017. Die Namen ändern sich, aber das Spiel ist immer das gleiche. Man kauft Patente auf, wartet darauf, dass jemand seine Ideen nutzt, um ein profitables Programm zu entwickeln, und verklagt die Entwickler dann.

Noch bevor die OSS Zone offiziell ins Leben gerufen wurde, hat Unified Patents zusammen mit dem Open Invention Network (OIN) rechtliche Schritte gegen minderwertige Patente im Besitz von PAEs eingeleitet. Auch die Linux Foundation und Microsoft haben sich der OSS-Zone angeschlossen, um diese schlechten Patente zu bekämpfen.

Burton Davis, Vizepräsident und stellvertretender Chefsyndikus von Microsoft, erklärte: „Microsoft engagiert sich für Open Source und investiert weiterhin in die breite Open-Source-Landschaft und arbeitet dort mit. Als Nutznießer und aktiver Teilnehmer des Open-Source-Ökosystems hat sich Microsoft verpflichtet, gemeinsam mit der breiteren Open-Source-Gemeinschaft seinen Teil dazu beizutragen, diese wertvolle Ressource vor Patentrisiken und anderen Herausforderungen zu schützen.“

Außerdem, so Burton weiter, seien Patent-Trolle und ihre „minderwertigen Patente weiterhin eine Belastung für die Innovation in der Software-Branche und eine Bedrohung für Open Source. Microsoft hat sich verpflichtet, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um Open Source vor Patentbedrohungen zu schützen und zu verhindern, dass minderwertige Patente der Innovation schaden.“ Patent-Trolle schaden allen, die Software herstellen, nicht nur Open-Source-Entwicklern.

Dies ist nicht nur ein Kampf für große Unternehmen. United Patents ermutigt auch Entwickler und Forscher, sich auf die Suche nach dem Stand der Technik zu machen, um schlechte Patente zu brechen. Erfolgreiche Recherchen bringen den Gewinnern 2.000 Dollar ein.

Der Geschäftsführer der Linux Foundation, Jim Zemlin, erklärte: „Dies ist ein nützlicher Weg, wenn die beanspruchte Erfindung bereits zum Stand der Technik gehört, wie aus bestehenden Patenten, aus öffentlich zugänglichem Code in Open-Source-Repositories oder aus gedruckten Veröffentlichungen hervorgeht, die zu der Zeit verfügbar waren, als ein Patent angemeldet wurde. Es geht im Wesentlichen darum, zu überprüfen, ob der Prüfer etwas Wesentliches übersehen hat, das die Erteilung des Patents als neue Erfindung ermöglichte.“

United Patents verwendet Open-Source-Software als Beweis dafür, dass die Trolle oft keinen berechtigten Grund haben, Klagen vorzubringen. Dies geschieht mit Hilfe des Inter-Partes-Review (IPR), einem juristischen Instrument aus dem Jahr 2012, mit dem nachgewiesen werden kann, dass ein schlechtes Patent gar nicht erst hätte erteilt werden dürfen. Zemlin merkt an: „Die Ermessensentscheidungen des Patent Trial and Appeal Board (PTAB) zu IPRs haben die Landschaft um NPEs verändert. Es dauert sehr lange, bis diese Fälle entschieden sind. In der Regel dauert es zwischen 12 und 24 Monaten.“

Das macht sie sowohl für die OSS-Zone als auch für die Trolle teuer. Keith Bergelt, der CEO des OIN, sagte: „In anderen Technologiebereichen kommt es in etwa 20 % der Fälle zu einer Einigung, wenn Patente das IPR-Verfahren durchlaufen oder erneut geprüft werden. In der OSS-Zone gibt es nur wenige Vergleiche. Das macht das Verfahren kostspieliger und schwieriger zu verwalten, aber es ist auch schwierig für die PAEs. Wenn die Erfolgsquote gegen ihre Patente bei über 95 % liegt, haben einige PAEs, die sonst auf einen Vergleich hoffen würden, die Verteidigung ihrer Patente im Grunde aufgegeben. Doch bei einer so hohen Erfolgsquote lohnt sich der Aufwand.“

Bis heute hat Unified Patents 43 Anfechtungen betreut und verwaltet. Davon wurden 12 Patente für ungültig befunden, weitere 23 Fälle wurden eingeleitet, und sechs sind noch im Gange. Dies hat zu mehreren Einigungen für die Mitglieder von Unified Patents geführt. Diese kommen wiederum direkt den über 3.600 Mitgliedern der OIN-Gemeinschaft zugute.

So wurde beispielsweise das Accelerated Memory Tech-Patent 6,513,062 von der Troll IP Investments Group genutzt, um zu behaupten, dass das Open-Source-Patent Redis, das Cache-Ressourcen in der Cloud verwaltet, das Patent verletzt. Da Redis kein Geld hatte, verklagte die IP Investments Group stattdessen Hulu, Citrix Systems, Barracuda Networks, Kemp Technologies und F5 Networks wegen ihrer Nutzung der Redis-Software. Die IP Investments Group hat aber mittlerweile aufgegeben, anstatt die Klage durchzufechten.

Es ist ein kleiner Sieg, aber so werden die Kriege der Patenttrolle gewonnen. Und mit der hohen Erfolgsquote von United Patents bei der Abschaffung unzulässiger Patente werden die Patenttrolle langsam aber sicher nicht nur von Open-Source-Software, sondern von jeglicher Software zurückgedrängt.