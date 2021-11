IBM kündigt Quantum-Prozessor Eagle mit 127 Qubits an

Es ist IBMs erster Prozessor mit mehr als 100 Qubits. Das Unternehmen geht damit einen wichtigen Schritt in Richtung skalierbarer Quantencomputer.

IBM hat auf dem IBM Quantum Summit einen neuen 127-Qubit-Prozessor namens Eagle vorgestellt. Eagle stellt einen großen Schritt in Richtung Skalierung des Quantencomputers dar und ist der erste Prozessor des Unternehmens, der mehr als 100 Qubits enthält. „Eagle ist ein Punkt, der zeigt, wo wir stehen und dass alles auf dem richtigen Weg ist“, sagte Bob Sutor, Vice President of AI, Blockchain and Quantum Solutions bei IBM.

IBM hat derzeit etwa 50 Quantensysteme im Einsatz, wobei zwei auch außerhalb der USA installiert sind. Eagle wiederum wurde in einer IBM-eigenen Produktionsstätte hergestellt. Sutor merkte jedoch an, dass die Stückzahlen bisher noch gering sind.

Nach Angaben von IBM nutzt Eagle neue Techniken, die Kontrollkomponenten auf mehreren physikalischen Ebenen unterbringen, während die Qubits auf einer einzigen Ebene bleiben. „Der Bau von Quantenprozessoren ist viel komplizierter, weil die Qubits so beschaffen sind und alle zusammenarbeiten müssen“, sagte Sutor. Dabei sei es entscheidend, Interferenzen zu vermeiden.

Das Ergebnis der 3D-Packaging-Architektur von Eagle sei, dass mehr nutzbare Qubits zur Verfügung stehen, die verwendet werden könnten. Sutor fügte hinzu, dass Eagle auf einem klassischen Computer nicht vollständig simuliert werden kann.