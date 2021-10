Acer kündigt neue Windows 11-Notebooks an

Mit dem Start von Microsofts neuer Version Windows 11 nutzt Acer die Gelegenheit, neue Notebooks in drei Familien auf den Markt zu bringen, darunter das ultraportable Swift 5, das Nitro 5 Gaming Rig und das nachhaltig gebaute Aspire Vero.

Acer bringt zum Microsofts Windows 11 neue Laptops auf den Markt, auf denen das neue Betriebssystem bereits installiert ist. Mit dem Aspire Vero macht Acer Nachhaltigkeit zu einem wichtigen Verkaufsargument. Das EPEAT-zertifizierte Silver-System verfügt über ein Gehäuse, das zu 30 Prozent aus recyceltem Kunststoff besteht und bei dessen Design keine Farbe verwendet wird. Die Verpackung ist zu 100 Prozent recycelbar, und die Materialien aus dem Karton können zu einem Computerständer für den Vero wieder zusammengesetzt werden.

Während das Umweltengagement der Computerbranche im Laufe der Jahre in Frage gestellt wurde, schließt sich Acers neues Notebook den Bemühungen von HP und Microsoft an, umweltfreundlichere Optionen für diejenigen zu präsentieren, die an einem Computer mit Nachhaltigkeit interessiert sind.

Das Vero ist derzeit in zwei Konfigurationen erhältlich: Das Basisgerät für 699,99 US-Dollar ist mit dem neuesten Intel Core i5-1155G7 Quad-Core-Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB Solid-State-Speicher ausgestattet, während die 899,99 US-Dollar teure Version mit einem Core i7-1195G7 Quad-Core-Prozessor ausgestattet ist und die Speicher- und Speicherkapazität des Basismodells verdoppelt. Beide setzen auf Intels integrierte Iris Xe-Grafik, um ein 15,6-Zoll-Full-HD-Display anzutreiben, und verfügen über einen USB 3.2 Typ-C-Anschluss, Wi-Fi 6, Trusted Platform Module-Sicherheit und eine Tastatur, bei der die „R“- und „E“-Tasten vertauscht sind, um Begriffe wie „recyceln“ und „wiederverwenden“ zu betonen.

Acer hat seiner ultraportablen, keimabweisenden Swift 5-Reihe mit dem poetisch benannten SF514-55TA-77WW eine neue Windows 11-Konfiguration hinzugefügt. Obwohl es mit nur 2,3 Pfund über ein Pfund weniger wiegt als das Vero, ist das neue Swift 5 mit dem Core i7-1165G7-Prozessor, 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und einem 512-GB-Solid-State-Laufwerk leistungsstärker. Mit einem Preis von 1.099 US-Dollar ist es auch teurer, obwohl Acer eine doppelt so lange Akkulaufzeit (15 Stunden) verspricht und eine antimikrobielle Beschichtung des Swift 5-Gehäuses sowie ein 14-Zoll-Full-HD-Display mit Corning Gorilla Glass einschließt.

Abgerundet wird die Ankündigung von Acers Windows 11-Notebooks durch zwei neue Konfigurationen des Gaming-Notebooks Nitro 5, die beide Mitte Oktober auf den Markt kommen sollen. Das N515-57-536Q ist mit 769,99 US-Dollar preisgünstiger und kleiner und verfügt über einen 15,6-Zoll-Full-HD-Bildschirm in Verbindung mit einem Core i5-Prozessor, 8 GB Arbeitsspeicher, einer Nvidia GeForce GTX 1650-Grafikkarte und einer 256 GB großen SSD. Gamer, die eher einen Desktop-Ersatz suchen, könnten das AN515-54-79L1 in Betracht ziehen, das mit einem 17,3-Zoll-Bildschirm, doppeltem Arbeitsspeicher, 1 TB Speicherplatz und einer GeForce RTX 3050Ti-GPU ausgestattet ist und einen höheren Preis von 1.199,99 US-Dollar hat.