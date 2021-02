Apple stellt Beta von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 vor

Apple hat die erste Beta-Version von iOS und iPadOS 14.5 veröffentlicht. Neu ist etwa eine Anbindung für Xbox Series S|X und PlayStation 5 sowie die Möglichkeit zum Entsperren per Apple Watch.

Es wird noch eine Weile dauern, bis die endgültige Version von iOS und iPadOS 14.5 auf den Markt kommt, aber die jetzt vorgestellt erste Beta-Version für Entwickler enthält eine neue Funktion, die für iPhone-Anwender nützlich ist.

iPhone-Besitzer, die es leid sind, dass Face ID nicht funktioniert, während sie eine Gesichtsmaske tragen, erhalten die Möglichkeit, ihre Apple Watch zum Entsperren des iPhones zu verwenden. Das Feature klingt sehr nach dem, was Apple derzeit mit dem Mac und der Apple Watch macht.

Wenn Sie eine Gesichtsabdeckung tragen und versuchen, Ihr Telefon zu entsperren, werden Sie ein Tippen auf Ihrem Handgelenk spüren, das Sie wissen lässt, dass Ihre Uhr Ihr iPhone entsperrt und Sie erhalten Zugang, ohne Ihren Passcode eingeben zu müssen. Ihre Apple Watch muss entsperrt werden, bevor sie Ihr Telefon entsperren kann, eine Aufgabe, die normalerweise beim ersten Anlegen der Uhr zu Hause erfolgt, also sollte das kein Problem sein.

Ebenfalls in der Entwickler-Beta enthalten ist die Unterstützung für Xbox Series S|X und PlayStation 5 Controller, Verbesserungen für Fitness Plus und Apples neue App-Tracking-Transparenz-Funktion, die von Anwendern verlangt, dass sie sich für die Weitergabe persönlicher Daten an App-Entwickler entscheiden.

Sobald das Update installiert ist, kann die Fitness-App die Audio- und Videodaten dieser Trainingseinheiten – abzüglich der von der Apple Watch gesammelten Trainingsmetriken – auf AirPlay 2-kompatible Smart-TVs von Drittanbietern zu streamen.

Zudem wird diese Beta-Version die erste sein, die Apples App-Tracking-Transparenzmaßnahmen vollständig implementiert, die von App-Entwicklern verlangen, explizit die Zustimmung einzuholen, bevor sie die Identifikation eines Anwenders für Werbetreibende sammeln. So wird der Datenschutz verbessert und unerwünschte Werbung ferngehalten. Bei vielen Werbetreibenden, allen voran Facebook, stößt diese neue Funktion auf wenig Gegenliebe.