Wirksamer Schutz der Infrastruktur vom Endpunkt an

Bei der Corona-Bekämpfung hindert man nachweislich infizierte Menschen daran, das Virus weiterzugeben, bis ihr Immunsystem es besiegt hat. Sonst werden die Betroffenen zum Anfang einer langen Infektionskette. Genauso ist es mit infizierten Endpunkten in IT-Infrastrukturen. Aber wie macht man das, ohne die IT lahmzulegen?

Die Gesellschaft erlebt gerade eine für viele völlig neue Situation: Ein Virus zwingt alle, das Verhalten auf Prävention von Ansteckungen auszurichten. Gleichzeitig soll die Produktivität der Wirtschaft weitestmöglich erhalten bleiben.

Was für die meisten Menschen eine Ausnahme ist, ist für IT-Security-Spezialisten der Alltag: Sie müssen dafür sorgen, dass jedes Gerät im Netz sicher ist und dass Malware-Infektionen schnellstmöglich erkannt, neutralisiert und ihre Folgen beseitigt werden. Gleichzeitig dürfen die Sicherheitsmaßnahmen die Produktivität nicht mehr als unbedingt nötig blockieren.

Dieses Vorgehen wird von der rasanten Entwicklung der Cyber-Kriminalität mit neuen Bedrohungsformen, Malware as a Service (MaaS), und durch rasant wachsende Infrastrukturen mit einer Vielzahl neuartiger Endgeräte zusehends erschwert. Zudem sind Security-Teams meist unterbesetzt: Weltweit gibt es rund drei Millionen offene Stellen für IT-Sicherheitsfachleute. Die Folge: Patches und Updates werden aus Zeitmangel zu spät oder gar nicht aufgespielt, Angriffe erst viel zu spät entdeckt. Durchschnittlich dauert es 197 Tage, bis ein Angriff gefunden wird und weitere 69 Tage, bis er eingedämmt wird. So kommt es, dass laut IDC rund 70 Prozent der erfolgreichen IT-Angriffe am Endgerät beginnen.

EDRs der ersten Generation reichen nicht mehr

Ein geeignetes Gegenmittel sind Systeme für die EDR (Endpoint Detection and Response). Allerdings sind ältere Lösungen meist den gestiegenen Anforderungen heutiger IT-Umgebungen nicht mehr gewachsen. EDR-Systeme der ersten Generation gingen noch davon aus, dass Menschen schnell genug wären, jeden Angriff eigenhändig zu klassifizieren und Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Doch bei Tausenden Attacken täglich ist das selbst mit gut ausgebauten Security-Teams eine Illusion. Denn jeder Analyst schafft täglich nur 20 bis 25 Angriffsanalysen.

FortiEDR, eine Lösung der neuen Generation, bringt dagegen intelligente Technologien und Automatisierungsmechanismen mit und entlastet so wirksam das Personal. Ihr Funktionsspektrum beginnt bei der vorbeugenden Analyse und endet bei der forensischen Erforschung bereits abgewehrter Angriffe. So werden automatisch alle Endgeräte erfasst und vorhandene Sicherheitsrisiken wo immer möglich automatisch beseitigt. Nicht erlaubte Geräte und Applikationen werden erkannt und abgeschaltet.

File-basierte Malware erkennt das Kernel-basierte Antivirus-System anhand der fortlaufend aus der Cloud geladenen aktuellen Bedrohungen, wobei die Software dank maschinellen Lernens ihr Wissen mit jedem Angriff erweitert. Durch Verhaltensanalysen lassen sich auch bereits erfolgreich eingedrungene Angreifer noch abblocken und ihre Schadwirkung minimieren. Code-Tracing und Verhaltensanalyse erkennen etwa Ransomware-Angriffe auch dann, wenn sie sich auf In-Memory-Prozesse richten.

Schutz von Produktivität und Endgeräten

Gleichzeitig werden unnötige Blockierungen vermieden: Bei verdächtigem Verhalten holt FortiEDR zunächst blitzschnell ergänzende Informationen aus der Backend-Cloud und entscheidet dann, ob es sich um einen falschen Alarm handelt oder um eine echte Bedrohung. Nur wenn es sich wirklich um einen Angriff handelt, erfolgt die jeweils gewünschte Reaktion – automatisiert und nach einem vordefinierten Skript, dem sogenannten Playbook. Anschließend wird der gesamte Vorgang detailliert untersucht, wobei die interaktive Menüführung der Nutzerschnittstelle von FortiEDR die Anwender unterstützt.

Weil Blockierungen durch falsch-positive Befunde vermieden werden, steigert FortiEDR die Produktivität der Mitarbeiter. Gleichzeitig werden Endgeräte und Files geschützt, weil die Software einem entdeckten Schädling auch nach dem Eindringen ins System blitzschnell die Kommunikation mit seiner Steuereinheit und den Filezugriff verwehrt. So bleiben die Daten unversehrt.

Das Unternehmen kann aufatmen und sich mit gesteigerten Sicherheitsgefühl seinem Kerngeschäft widmen. Security-Analytiker ertrinken nicht mehr in Falschmeldungen, sondern können ihre Energie den realen, dringenden Bedrohungen und der Prävention widmen.