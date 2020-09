Trump segnet Oracle-Einstieg bei Tiktok ab

US-Präsident Donald Trump hat laut der Nachrichtenagentur Bloomberg in seinem Feldzug gegen TikTok sein Ziel erreicht und stimmt dem Angebot von Oracle zu: „Ich habe dem Geschäft meinen Segen gegeben“, sagte Trump am Samstag vor Reportern, als er das Weiße Haus zu einer Wahlkampfkundgebung verließ, „ich habe dem Geschäft im Konzept zugestimmt“.

Das neue Unternehmen, das den Namen TikTok Global tragen wird, hat sich bereit erklärt, 5 Milliarden Dollar an einen in Texas ansässigen Bildungsfonds zu spenden, was Trump zufolge seiner Bitte um eine Spende an die Regierung für die Hilfe bei der Organisation des Deals entsprechen würde. „Sie werden einen sehr großen Fonds einrichten“, sagte Trump. „Das ist ihr Beitrag, um den ich gebeten habe.“

TikTok Global wird wahrscheinlich seinen Hauptsitz in Texas haben und hat gesagt, dass es bis zu 25.000 Mitarbeiter einstellen wird, sagte Trump. Der Deal ist das Ergebnis von Trumps Anordnungen im vergangenen Monat wegen nationaler Sicherheitsbedenken bezüglich des Eigentums von TikTok durch die chinesische Firma ByteDance Ltd. Die chinesische Regierung muss die Transaktion nun unterzeichnen, damit sie fortgeführt werden kann.

Trump erhöht den Druck auf chinesische Apps in den Wochen vor den Präsidentschaftswahlen vom 3. November unter Berufung auf nationale Sicherheitsbedenken wegen der Daten, die US-Bürger über die Apps zur Verfügung stellen, und wegen des Potenzials zur Spionage durch China. Der Präsident liegt in den Umfragen hinter seinem Gegner Joe Biden zurück und hat versucht, sich selbst gegenüber Peking als härter als der Demokrat darzustellen.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung zwischen den beiden Unternehmen behält Bytedance die Mehrheit der Vermögenswerte von TikTok und die Kontrolle über den Algorithmus, wobei Oracle und andere US-Investoren Minderheitsbeteiligungen übernehmen.

In einem Telefonanruf am Freitag sagte Trump dem Oracle-Vorsitzenden Larry Ellison und WalMart Inc. Chief Executive Officer Doug McMillon, dass er immer noch erwartet, dass die US-Regierung als Teil der Transkription eine Barzahlung erhält. Es bleibt unklar, wie dies erreicht werden soll. Das neue US-Unternehmen beabsichtigt in etwa einem Jahr einen Börsengang durchzuführen.

Oracle wird vollen Zugang zur Überprüfung des Quellcodes und der Aktualisierungen von TikTok erhalten, um sicherzustellen, dass es keine Hintertüren gibt, die von der chinesischen Muttergesellschaft des Unternehmens benutzt werden, um Daten zu sammeln oder die 100 Millionen amerikanischen Nutzer der Video-Sharing-Anwendung auszuspionieren, so Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Der Deal kam am vergangenen Wochenende zustande und ist das Ergebnis von Verhandlungen auf hoher Ebene zwischen ByteDance, Oracle und hochrangigen Beamten der Trump-Administration, nachdem ByteDance ein Angebot von Microsoft Corp. und WalMart abgelehnt hatte, den US-amerikanischen TikTok-Dienst vollständig zu kaufen.

WalMart ist nach wie vor daran interessiert, in das Geschäft zu investieren, und könnte einen Sitz im Verwaltungsrat des neuen Unternehmens erhalten. Peking hat signalisiert, dass es grünes Licht für einen Deal geben würde, solange ByteDance die Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die den TikTok-Dienst vorantreiben, nicht übertragen muss, berichtete Bloomberg.