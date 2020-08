Trump unterstützt Oracle Angebot für TikTok

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtet, hat US-Präsident Donald Trump das Angebot von Oracle für die US-Operationen von TikTok ausdrücklich unterstützt. Auch Microsoft und Twitter hatten zuvor Interesse an einer Übernahme bekundet.

„Oracle ist ein hervorragendes Unternehmen“, sagte Trump am Dienstag während einer Rede in Arizona. „Ich denke, sein Eigentümer ist ein großartiger Kerl. Er ist eine großartige Person. Ich denke, dass Oracle sicherlich jemand wäre, der damit umgehen könnte.“

Oracle Gründer Larry Ellison veranstaltete im Februar eine Spendensammlung für Trump und auch Oracle CEO Safra Catz unterstützt die Wiederwahl von Trump.

Dennoch gilt Microsoft als Spitzenreiter im Rennen um den Erwerb der US-Vermögenswerte von TikTok und ist das einzige Unternehmen, das Gespräche mit der chinesischen Muttergesellschaft des Social-Media-Dienstes ByteDance Ltd. öffentlich bestätigt hat.

Oracle hat noch nicht öffentlich seinen Hut in den Ring geworfen, aber anscheinend gab es bereits Gespräche mit Investoren wie Sequoia Capital.

Trump hatte zuvor gefordert, dass die US-Regierung einen Anteil an dem Geschäft erhält, wofür es rechtliche Möglichkeiten gibt. „Ich vermute, Microsoft will es und Oracle auch, und wahrscheinlich wollen es auch andere Leute“, sagte Trump in seinem Kommentar am Dienstag. „Aber sie müssen auch sicherstellen, dass die Vereinigten Staaten gut entschädigt werden, denn wir sind diejenigen, die es möglich machen. Ganz einfach: Wir sind diejenigen, die es möglich machen. Unser Finanzministerium muss also sehr gut entschädigt werden.“