Patch-Tuesday: Microsoft schließt 123 Schwachstellen

Zum regulären Patch-Tuesday schließt Microsoft in diesem Monat 123 Sicherheitslücken in 13 Produkten. Laut Microsoft wurde bislang keine der in diesem Monat behobenen Sicherheitslücken bislang ausgenutzt.

Der schwerwiegendste Fehler, der in diesem Monat gepatcht wurde, ist ein Fehler (CVE-2020-1350) in der Windows Server DNS-Komponente. Die von Check-Point-Forschern entdeckte Schwachstelle erhielt mit 10 von 10 möglichen Schweregraden die höchste Einstufung. Obwohl derzeit nichts über Angriffe bekannt ist, die diese wurmfähige Schwachstelle aktiv ausnutzen, geht Check Point davon aus, dass der Fehler in der Vergangenheit ausgenutzt worden sei. Schließlich sei der entsprechende Code seit 17 Jahren Teil von Windows Server.

Andere wichtige Fehler, die in diesem Monat gepatcht wurden, umfassen auch Sicherheitslücken, die aus der Ferne ausgenutzt werden können: