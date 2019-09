Xiaomi Mi MIX Alpha mit Rundum-Bildschirm kostet 2560 Euro

Xiaomi hat wie erwartet das Mi MI MIX Alpha heute in Peking vorgestellt. Es handelt sich dabei um ein Konzept-Smartphone. Die Massenproduktion soll gegen Jahresende beginnen. Zuvor können Interessierte das Gerät in Geschäften des Smartphoneherstellers ausprobieren. Als erstes Smartphone weltweit integriert Xiaomi einen 108-Megapixel-Sensor. Xiaomi bietet das Gerät für 19.999 Yuan an, was umgerechnet etwa 2560 Euro entspricht.

Das das Smartphone nahezu komplett aus einem einzigen Bildschirm besteht, erreicht das Mi MIX Alpha ein Screen-To-Body-Verhältnis von 180,6 Prozent. Die oberen und unteren Teile des Rahmens des Mi MIX Alpha sind aus einer Titanlegierung gefertigt. Die Legierung, die auch ind er Raumfahrt verwendet wird, ist dreimal stärker als Edelstahl, wiegt aber weniger. Die gesamte Schutzabdeckung für den Kamerabereich auf der Rückseite besteht aus einem einzigen Stück Saphirglas, das in Keramik eingebettet ist. Die Soundausgabe erfolgt über eine piezoelektrische Akustiktechnologie mit Cantilever-Keramik inklsuive Ultraschall-Näherungssensor.

Ausgestattet ist das Mi MIX Alpha mit einem Snapdragon 855+, 12 GByte RAM und 512 GByte UFS-3.0-Speicher. Das Smartphone unterstützt außerdem 5G. Der Akku bietet eine Kapazität von 4050mAh, der mit bis zu 40 Watt kabelgebundenen geladen wird. Ob das Gerät auch ein kabelloses Aufladen unterstützt, ist nicht bekannt.