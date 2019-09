Am 24. September 2019 hat Xiaomi sein neues Konzept-Smartphone Mi MIX Alpha vorgestellt. Es bietet einen Rundum-Screen und integriert eine Kamera einem 108-Megapixel-Sensor. Darüber hinaus ist das 5G-Smartphone mit einem Snapdragon 855+, 12 GByte RAM und 512 GByte Speicher ausgestattet.

Xiaomi will das Smartphone in einer Klein-Serie produzieren und für 19.999 Yuan (umgerechnet 2560 Euro) gegen Jahresende auf den Markt bringen.

