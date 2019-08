Neue Gesellschaft für Entwicklung und Vermarktung der CRM/CX-Add-ons von maihiro gegründet

Als Beratungsspezialist für CRM, Customer Experience (CX) und Commerce unterstützt die maihiro GmbH aus Ismaning seit 2000 Kunden bei ganzheitlichen Lösungen für Marketing, Vertrieb und Service. Um die Produktentwicklung künftig noch agiler und fokussierter vorantreiben zu können, hat maihiro diesen Bereich sowie Vertrieb, Bereitstellung und Support der Produkte maiTour, maiConnect, maiCatch und maiLingua jetzt in die maihiro products GmbH ausgegliedert.

Geschäftsführer des wachstumsfinanzierten Start-ups ist Francisco Baraona. Szabolcs Veres, bisher Director Product Management & Development und nun Prokurist der maihiro products GmbH, verantwortet als Executive Director die Entwicklung und den Bereich Customer Success. Als Wachstumsfinanzierer konnte die Beteiligungsgesellschaft ENGELHARDT KAUPP KIEFER & Co. aus Stuttgart gewonnen werden, die bereits in die Gründung der maihiro GmbH vor 19 Jahren involviert war. Die maihiro GmbH wird sich künftig auf das Beratungsgeschäft für CRM/CX konzentrieren.

Bei den Best-of-Breed-Softwareprodukten der maihiro products GmbH handelt es sich um Add-ons für SAP C/4HANA bzw. SAP CRM auf Basis der SAP Cloud Platform. maiConnect, maiCatch und maiTour sind von der SAP zertifiziert und im SAP App Center erhältlich. maiConnect ist eine Microsoft-Outlook-Integration für SAP CRM & SAP C/4HANA, maiCatch scannt Visitenkarten für SAP C/4HANA. maiTour ermöglicht dynamische Tourenplanungen für SAP C/4HANA und maiLingua erstellt einfach und schnell mehrsprachige Kampagnen in der SAP Marketing Cloud.

Francisco Baraona als Geschäftsführer des neuen Unternehmens verfügt über langjährige Expertise im SaaS-Umfeld. Zuletzt war er als CEO der skytron energy GmbH tätig. Dort – sowie in seiner vorherigen Tätigkeit als Global Head of Enterprise IT Security beim TÜV Süd – sammelte er weitreichende SaaS-Erfahrungen in den Bereichen Internationalisierung, Digitalisierung, Operational Excellence und Wachstum. „Auf Basis unserer Technologieführerschaft liegt der aktuelle Schwerpunkt auf der zügigen Weiterentwicklung des Produktportfolios sowie auf den Serviceprozessen mit konsequenter Ausrichtung auf den Bedarf unserer internationalen Kunden“, erklärt er. „Daher wird auch der konsequente Ausbau unseres internationalen Partnernetzwerkes eine große Rolle spielen.“

Szabolcs Veres, Executive Director bei maihiro products, bringt über 20 Jahre Erfahrung in SAP Cloud-Technologien sowie IT und der Digitalisierung von kundenbezogenen Geschäftsprozessen mit in das neue Unternehmen. Vor seinem Start bei maihiro products leitete Veres bereits sieben Jahre den Produktbereich der maihiro GmbH. Mit Prokura für maihiro products verantwortet er nun die Bereiche Customer Success und Product Development.

„Wir sind vom Ansatz der Digitalisierung im CX-Umfeld überzeugt und wollen mit unserer Expertise helfen, das Potential von maihiro products als einem führenden Anbieter in diesem Segment bestmöglich auszuschöpfen”, freut sich Stefan Mertel, Geschäftsführer von ENGELHARDT KAUPP KIEFER und Co.

Die für das Produktgeschäft relevanten Kunden-, Partner- und Lieferantenverträge wurden im Zuge der Neugründung mit allen Rechten und Pflichten an das neue Unternehmen übertragen. Die maihiro GmbH in Deutschland sowie die maihiro GmbH in Österreich fungieren künftig als Vertriebs- und Deployment-Partner der maihiro products GmbH.