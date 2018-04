Windows 10 1803 Spring Creators Update installieren

In Verbindung mit dem MediaCreationTool und einer modifizierten Datei lässt sich Windows 10 1803 Spring Creators Update von den Microsoft-Servern herunterladen und installieren.

Windows 10 1803 Spring Creators Update Build 17133.1 wird offiziell noch nicht verteilt. Mit einem Trick ist es jedoch möglich, die kommende Windows-Version von den Microsoft-Servern herunterzuladen und zu installieren.

Hierfür wird das MediaCreationTool und eine modifizierte Products.cab benötigt. Letztere stammt aus den offiziellen ESD-Downloads und sorgt dafür, dass das MediaCreationTool das Spring Creators Update herunterlädt und eine ISO erstellt.

Beide Dateien speichert man in einem Verzeichnis ab. Anschließend öffnet man die Eingabeaufforderung mit Administratorrechten und navigiert in das Verzeichnis, in dem sich die beiden Dateien befinden. Dort gibt man MediaCreationTool.exe /selfhost ein.

Jetzt öffnet sich MediaCreationTool. Zunächst muss man die Lizenzbestimmungen bestätigen. Im nächsten Schritt „Wie möchten Sie vorgehen?“ wählt man „Installationsmedien (USB-Speicherstick, DVD oder ISO-Datei für einen anderen PC erstellen“ aus. Nun öffnet sich ein Dialogfenster, das nach dem Speicherplatz für die ISO-Datei fragt.

Mit einem Klick auf „Speichern“ beginnt der Download. Danach erstellt MediaCreationTool die ISO.

Im Test hat der Download und das Erstellen der ISO etwa 15 Minuten gedauert.

Nun klickt man auf den oberen Link oder navigiert mit dem Explorer manuell in das Download-Verzeichnis und überprüft mit einem rechten Mausklick auf Setup.exe, ob es sich auch tatsächlich um das Spring Creators Update handelt.

Unter Details sollte die Dateiversion 10.0.17133.1 lauten. Ist dies der Fall, schließt man die Eigenschaften von Setup und öffnet das Installationsprogramm. Da es beim letzten großen Update mit der standardmäßig aktiven Option „Updates herunterladen und installieren (empfohlen)“ zu Problemen kam, wird für die Installation die Alternative „Nicht jetzt“ gewählt.

Anschließend bestätigt man die weiteren Optionen oder führt gegebenenfalls unter „Ändern der zu behaltenden Elemente“ Anpassungen durch. Mit einem Klick auf „Installieren“ wird nun Windows 10 1803 Spring Creators Update installiert. Download und Installation haben auf einem Notebook mit Core i5-8250 eine gute halbe Stunde gedauert.