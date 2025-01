Microsoft räumt Programmabstürze bei Outlook ein

Betroffen ist das klassische Outlook nach Installation des Updates auf die Version 2412. Der Fehler tritt beim Verfassen, Antworten auf oder Weiterleiten von E-Mails auf. Ein Patch erscheint am 28. Januar.

Microsoft hat ein Problem mit seiner E-Mail-Anwendung Outlook eingeräumt. Einem Supportartikel zufolge stürzt die Software unter Umständen ab, sobald eine neue E-Mail verfasst, auf eine E-Mail geantwortet oder eine E-Mail weitergeleitet wird.

Davon betroffen ist das klassische Outlook in der Version 2412, Build 18324.20168, das Bestandteil von Microsoft 365 oder Microsoft Office ist. Beim neuen Outlook, dass die Mail-App von Windows 10 und Windows 11 ersetzt, tritt der Fehler indes nicht auf.

Im Fall eines Absturz rät Microsoft, in der Ereignisanzeige nach einer speziellen Fehlermeldung zu suchen. Details dazu finden sich in dem Support-Artikel. So können Nutzer herausfinden, ob sie zu den Betroffenen gehören oder der Absturz eine andere Ursache hat.

Derzeit gibt es jedoch weder einen Fix, noch eine Behelfslösung. Eine Update, das den Fehler behebt, soll jedoch ab 28. Januar verfügbar sein. Es aktualisiert Outlook auf die Version 2501, Build 18429.20000. Manuell lässt sich das Update in Outlook über Datei, Office-Konto und Update-Optionen anstoßen.