Warum eine SEO-Betreuung ambitionierte Zahnärzte zur Nr. 1 in ihrer Stadt machen kann.

Er gilt als einer der wirtschaftlich lukrativsten Sektoren innerhalb der Medizinbranche: Der Zahnärzte-Sektor ist überaus hart umkämpft und hat ein hohes Potenzial, für den Praxisbetrieb attraktive Gewinne abzuwerfen. Dies ist nur einer der Gründe, warum immer mehr ambitionierte Zahnärzte alle Hebel in Bewegung setzen, um sich in Googles Suchergebnissen zur Nr. 1 der Stadt zu qualifizieren und sich als solche gegenüber dem Patienten-Klientel zu präsentieren.

Dieser Fachbeitrag über die monatliche SEO-Betreuung für Zahnärzte informiert darüber, warum die sogenannte monatliche SEO-Betreuung speziell für Zahnärzte mithilfe eines überdurchschnittlich versierten SEO-Experten ganz hervorragend funktioniert.

SEO-Betreuung für Zahnärzte: Was ist das prioritäre Ziel einer monatlichen SEO-Betreuung?

Unter einer SEO-Betreuung für Zahnärzte ist die Zusammenarbeit einer Zahnarztpraxis mit einer SEO-Agentur zu verstehen. SEO-Agenturen unterstützen Zahnarztpraxen dabei, ihren Content nutzer- bzw. patientenfreundlich im Internet zur Verfügung zu stellen und vor allem weitaus besser in Google zu ranken. Der Patient soll auf der Praxiswebseite des jeweiligen Zahnarztes:

Hinweise zu wichtigen Informationen wie Öffnungszeiten erhalten

• sich schnell und mühelos einen Überblick über das zahnärztliche

Leistungsportfolio verschaffen dürfen

• sich mit seinem Anliegen bei der Zahnarztpraxis gut aufgehoben fühlen

• Termine nach seinen individuellen Anforderungen online buchen

und sie bei Bedarf verschieben können

Wie funktioniert die professionelle SEO-Betreuung für Zahnärzte?

Entscheidend für den Erfolg der SEO-Betreuung für Zahnärzte ist die anfängliche Ermittlung des Status quo. Die SEO-Agentur für Zahnärzte informiert sich zunächst, unter welchen Suchbegriffen Zahnärzte mit ihrem Praxisbetrieb bereits in den Suchergebnissen der Suchmaschinen erscheinen.

Dabei steht im Rahmen der Suchmaschinenoptimierung vor allem die Relevanz der sogenannten Keywords auf dem Prüfstand. Sind sie von minderer Bedeutung, schlägt der SEO-Betreuer in aller Regel alternative und besonders relevante Suchbegriffe für den Zahnarzt vor.

Auf diese werden die Inhalte der Praxiswebseite schlussendlich optimiert. Ähnlich geht auch eine Linkbuilding-Agentur vor, da eine professionelle Linkbuilding-Agentur die notwendigen Backlinks ebenso auf die relevanten Suchbegriffe eines Zahnarztes optimiert.

Eine monatliche SEO-Betreuung für Zahnärzte kann bezüglich der Google-Rankings extrem effektiv sein

Das Prädikat, sich als die Nr. 1 der Stadt bezeichnen zu können, verdienen sich ambitionierte Zahnärzte unter anderem, indem sie in der Suchmaschine namens Google auf dem ersten Platz rangieren. Dies kann eine versierte SEO-Agentur für Zahnärzte sicherstellen. Die Nr. 1 ist jedoch nicht zwangsläufig an die erste Suchmaschinenposition geknüpft.

Der Titel kann auch einer Zahnarztpraxis verliehen werden, die unter den Top 10 gelistet wird und sich einer überdurchschnittlich hohen Klickrate rühmt. Auf welcher Position exakt Zahnärzte gelistet werden, bleibt einmal abgesehen von überdurchschnittlich versierten Suchmaschinen-Spezialisten jedoch das Geheimnis des Suchmaschinenalgorithmus.

Er ist ein digitales Gebilde aus unzähligen Parametern (Schätzungen beziffern sie auf um die 200), nach denen die Crawler der Suchmaschine Google die betreffenden Inhalte aller Webseiten durchforsten. Finden sie, wonach sie suchen, analysieren sie verschiedene, für die Einstufung fundamentale Faktoren.

Eine monatliche SEO-Betreuung für Zahnärzte kann im Hinblick auf diese Faktoren der Suchmaschinenoptimierung eine hohe Effektivität haben und Zahnärzten dabei helfen, eine möglichst hohe Akzeptanzrate bezüglich dieser Faktoren zu erreichen.

Eine monatliche SEO-Betreuung kann Zahnärzten massiv erhöhten Traffic, permanent neue Leads und hohe Umsätze einbringen

Zahnärzte haben üblicherweise ein großes Interesse daran, neue (Privat-)Patienten für sich zu gewinnen, aber auch, dass Stammklientel in der eigenen Zahnarztpraxis zu halten. Beides gestaltet sich insbesondere in Großstädten wie Berlin, Hamburg, München, Stuttgart oder Köln überaus herausfordernd, da die Mitbewerber hier in großer Anzahl miteinander konkurrieren.

Eine professionelle SEO-Betreuung kann bei der Generierung der sogenannten Leads (der Akquise neuer Patienten) eine erhebliche Unterstützung sein. Gleichzeitig sorgt durch die zielorientierte Gestaltung der Praxiswebseite dafür, dass diese weitaus mehr besucht wird, da sie mittels monatlicher SEO-Betreuung für ambitionierte Zahnärzte direkt in die Google-Top-Rankings befördert wurde.

Hierdurch erhöht sich nicht nur die Reichweite bezüglich potenzieller Patienten. Auch Top-Rankings gehen normalerweise mit einer stark frequentierten Praxiswebseite einher. Hierfür kennen versierte SEO-Experten, die unter anderem auch eine professionelle SEO-Beratung anbieten können, alle essenziellen Stellschrauben.

Zahnärzten fehlt das Fachwissen und die Zeit, um die Suchmaschinenoptimierung selbst in die Hand zu nehmen: Deshalb sollte eine monatliche SEO-Betreuung für Zahnärzte beauftragt werden

Zahnärzte generieren primär Umsätze aus ihrer zahnärztlichen Tätigkeit. Für das Beschäftigen mit SEO-Parametern haben Zahnärzte schlichtweg keine Zeit. Deshalb ist es überaus ratsam, eine monatliche SEO-Betreuung zu beauftragen, statt sich selbst mit Sachverhalten wie algorithmischen Details auseinanderzusetzen zu müssen.

Neben der Arbeit am menschlichen Gebiss nutzen Zahnärzte ihre Zeit für berufsrelevante Fortbildungen. Die dadurch gewonnene Zusatzexpertise kann ebenso ein elementarer Parameter auf dem Weg zur urbanen Nr. 1 im Segment der zahnärztlichen Expertise sein.

SEO-Betreuung für Zahnärzte nur über eine überdurchschnittlich versierte SEO-Agentur beauftragen, um unliebsame Überraschungen zu vermeiden

Zusammenfassend lässt sich resümieren, dass eine erfahrene SEO-Agentur per professioneller SEO-Betreuung als verlängerter Arm des Zahnarztes fungieren kann. Durch eine solche Kooperation findet hauptsächlich eine Aufteilung bzw. Verlagerung sämtlicher Aufgaben für einen erfolgreichen und vor allem umsatzstarken Praxisbetrieb statt.

Eine realistische Chance darauf, in Google die lokale Nr. 1 zu werden, besitzen ausschließlich ambitionierte Zahnärzte, die fachlich echte Koryphäen ihres Berufszweigs sind und für den Vertrieb ihrer zahnärztlichen Leistungen eine überdurchschnittlich versierte SEO-Agentur an ihrer Seite wissen.