Wie Linkaufbau-Agenturen Onlineshops zum Erfolg in Google

Beim Linkaufbau handelt es sich um ein Konzept, das zur Off-Page-Suchmaschinenoptimierung gehört. Viele Kriterien müssen beim Linkbuilding berücksichtigt werden. Eine Linkaufbau-Agentur verhilft Onlineshops mit einer gut durchdachten Strategie zum Erfolg in Google und weiteren Suchmaschinen. Doch wie genau können Unternehmen vom Know-how einer Linkaufbau-Agentur profitieren?

Erfolgreicher Linkaufbau erfordert hohes Fachwissen und sollte nur von fortgeschrittenen Spezialisten einer Linkaufbau-Agentur durchgeführt werden

Wer bei Google und Co. gefunden werden möchte, der benötigt gezielte SEO-Maßnahmen, um die Sichtbarkeit seines Onlineshops zu optimieren. Dies ist wichtig, denn die Mehrheit der Nutzer surft nicht über die erste Google-Seite hinaus. Dabei sind Backlinks ein überaus wichtiges Kriterium für Top-Platzierungen in den Suchmaschinen.

Wer das Linkbuilding selber betreibt, weiß, wie komplex, mühselig und zeitaufwendig es ist. Eine kompetente Linkaufbau-Agentur ist der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, mittels nachhaltigem Linkaufbau das Ranking der Website zu verbessern und Onlineshops somit zum Erfolg zu verhelfen. Sie entwickelt die perfekte Linkbuilding-Strategie.

Linkaufbau-Agentur 2024: Mit hochwertigen Backlinks hilft sie Onlineshops dabei, maßgebliche Erfolge in Suchmaschinen zu erzielen

Der Linkaufbau ist im Bereich der Suchmaschinenoptimierung eine der bedeutendsten Strategien, um die Online-Präsenz eines Onlineshops zu verbessern. Doch ein schlechtes Linkprofil kann dem Onlineshop auch potentiell schaden.

Eine Linkaufbau-Agentur entwickelt mit ihrer jahrelangen Erfahrung und Expertise in dem Bereich gezielte Strategien, um mittels Linkbuilding an Reichweite zu gewinnen und die Position des Onlineshops auf diese Weise in den Suchergebnissen von Google und Co. zu verbessern. Der professionelle Linkaufbau hilft zudem dabei, den Onlineshop bekannt zu machen und die Besucherzahlen zu erhöhen.

Hochwertige Backlinks von einer Linkaufbau-Agentur aufbauen lassen: Warum sind Backlinks so enorm wichtig?

Ein starkes Linkprofil ist ein wichtiger Rankingfaktor. Suchmaschinen, wie Google, werten die richtigen Backlinks als Empfehlungen. Der Onlineshop wird in dem Fall für ein bestimmtes Thema als relevant eingestuft, was sich auf das Ranking positiv auswirkt.

Je mehr qualitative externe Verlinkungen Onlineshops haben, desto wahrscheinlicher ist es, dass Google die Landingpages des Webshops in den Suchergebnissen weit oben anzeigt.

Doch Achtung: Ein Backlink ist nicht immer nützlich, deshalb ist das Link-Risk-Management sehr wichtig

Es gibt beim Linkaufbau auch gewisse Risiken, die sich negativ auf die Google-Rankings auswirken können. Die Qualitätsrichtlinien von Google gelten als sehr herausfordernd. Laut des Suchmaschinengiganten sind Links, die Menschen auch anklicken, gut. Dies erhöht die Relevanz des Onlineshops. Nicht alle Links sind wertvoll und helfen dabei, im Ranking nach oben zu gelangen.

Daher kommt es auf ein optimales Risk-Management an. Eine Linkbuilding Agentur weiß, worauf zu achten ist. Sie nutzt eine innovative Linkrisiko-Analyse und übernimmt den gesamten Prozess des strategisches Linkaufbaus für Onlineshops.

Verlinkungen, die ein Risiko bergen, oder jene, die gegen die Spamrichtlinien verstoßen, entfernt sie und sorgt für ein ausgewogenes und gutes Linkprofil. Linkaufbau umfasst verschiedenste Maßnahmen, um hochwertige Backlinks zu generieren, zum Beispiel:

• Broken Linkbuilding (Ermittlung nicht mehr aktueller Links)

• Effiziente Linkakquise

• Nischenorientierte Links

• Content-Seeding

• Outreach von Linkbaits (zum Beispiel durch Social-Media-, E-Mail- oder Content-Outreach)

• Linkaufbau durch Kooperationen

Linkaufbau sollte unter der Verwendung verschiedener Taktiken langfristig als Strategie genutzt werden, um in den Suchergebnissen ein nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

Was sind qualitativ hochwertige Backlinks und worauf kommt es an, um in Google an Position #1 zu ranken?

Nicht die Quantität der externen Links ist entscheidend, sondern vor allem die Qualität. Bezüglich eines effizienten Linkaufbaus stammen die aufgebauten Backlinks von hochautoritären und vertrauenswürdigen Webseiten mit echtem Traffic. Eine Linkbuilding-Agentur findet mittels einer Webseite-Analyse die Linkquellen, die gut funktionieren.

Sie steigert die Glaubwürdigkeit und Autorität maßgeblich, erhöht das Vertrauen des Algorithmus der Suchmaschinen in den Onlineshop und gleichzeitig die Sichtbarkeit des Onlineshops.

Mithilfe einer überdurchschnittlich kompetenten Linkbuilding-Agentur können Onlinehops zahlreiche Top-Rankings in Google erzielen und ihre Umsätze steigern

Suchmaschinenoptimierung ist wichtig, um einen wertvollen Besucherstrom zu generieren. Der Linkaufbau ist als Sparte der Off-Page-Optimierung eine sehr bedeutende SEO-Komponente. Er kann den Traffic auf der Webseite verbessern und das Ranking erhöhen, denn DIE RICHTIGEN Backlinks werden von den Suchmaschinen als Empfehlung angesehen.

Dies schafft Glaubwürdigkeit. Dabei geht es sowohl um Quantität als auch Qualität: Ein gutes Backlink-Portfolio besteht aus hochwertigen Backlinks aus vertrauenswürdigen Quellen.

Gezielter Linkaufbau erfordert Mühe und Zeit. Es lohnt sich, in eine Linkbuilding-Agentur zu investieren. Sie sorgt für ein dauerhaft sauberes, natürliches Linkprofil, damit der Onlineshop in den Suchergebnissen sichtbar bleibt sowie die Markenbekanntheit erhöht, einen Wettbewerbsvorteil erzielt und den Kundenstamm vergrößert.