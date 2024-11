Starbucks von Cyberattacke betroffen

Starbucks in den USA soll ebenso betroffen sein wie mindestens zwei der vier großen Supermarktketten in Großbritannien. „Blue Yonder hat Störungen in seiner gehosteten Managed Services-Umgebung festgestellt, die auf einen Ransomware-Vorfall zurückzuführen sind“, heißt es in einer offiziellen Erklärung. “Unsere Ermittlungen dauern noch an, aber sie sollten wissen, dass unsere Priorität darin besteht, eine sichere Wiederherstellung zu gewährleisten. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir aber noch keinen Zeitplan für die Wiederherstellung“. Das letzte Update zu der Situation von Blue Yonder wurde am 24. November veröffentlicht.

Ransomware trifft auch britischen Supermarkt

Reuters hat berichtet, dass sich der Ransomware-Angriff auf die Verwaltung von Barista-Zeitplänen und Zahlungen auswirkt, da ein Back-End-Prozess unterbrochen wurde. Ein Starbucks-Sprecher erklärte gegenüber Reuters, dass der Vorfall „keine Auswirkungen auf den Kundenservice hat und das Unternehmen daran arbeitet, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter für ihre geleisteten Arbeitsstunden vollständig bezahlt werden, ohne dass es zu Unterbrechungen oder Diskrepanzen kommt.“

Zwei der vier großen Supermarktketten in Großbritannien, Morrisons und Sainsbury’s, sind Berichten zufolge ebenfalls von dem Blue Yonder Ransomware-Angriff betroffen. Ein Sprecher von Sainsbury’s teilte mit, dass das Unternehmen „in engem Kontakt mit Blue Yonder steht und unseren Kunden versichern kann, dass wir Vorkehrungen getroffen haben“.

„Hacker haben es geschafft, einige der größten Einzelhandels- und Kaffeeketten der Welt in einer der geschäftigsten Wochen des Jahres anzugreifen. In den USA wird diese Woche Thanksgiving gefeiert. Dies zeigt einmal mehr, wie der Angriff auf ein einzelnes Unternehmen Zugang zu einem ganzen Ökosystem verschaffen kann – in diesem Fall zu einer Zeit, in der sie eher bereit sind, Lösegeldforderungen nachzugeben, um Umsatzeinbußen zu vermeiden“, sagt Dan Schiappa, Chief Product Officer bei Arctic Wolf. „Leider erleben wir die Auswirkungen dieser Art von Angriffen in Echtzeit, und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Unternehmen – und nicht nur diejenigen mit direkten Verbindungen zu Blue Yonder – jetzt handeln und sich schützen. Unternehmen sollten ihre Sicherheitsvorkehrungen in der gesamten Lieferkette überprüfen und verstärken.“