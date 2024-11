DeepL Voice mit KI für Sprach- übersetzungen

Mit DeepL Voice können virtuelle Meetings in mehreren Sprachen abgehalten und persönliche Gespräche in Echtzeit übersetzt werden. DeepL Voice ist für Unternehmenskunden weltweit verfügbar und unterstützt bisher folgende Spracheingaben: Deutsch, Englisch, Japanisch, Koreanisch, Schwedisch, Niederländisch, Französisch, Türkisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Spanisch und Italienisch. Weitere folgen in Kürze. Bei der Übersetzung als Textausgabe werden alle 33 Sprachen des DeepL Übersetzers unterstützt.

Übersetzung in Echtzeit

DeepL Voice für Meetings beseitigt Sprachbarrieren bei virtuellen Meetings. Teilnehmende können ganz einfach in ihrer bevorzugten Sprache sprechen, während ihre Beiträge in Echtzeit in die Sprachen der anderen Teilnehmenden übersetzt und als Untertitel ausgegeben werden. So können sich Teammitglieder in ihrer Muttersprache verständigen, was für eine klare Kommunikation und damit auch einen besseren Austausch sorgt, der zuvor durch Sprachbarrieren erschwert wurde.

DeepL Voice für Gespräche steht auf mobilen Geräten zur Verfügung und ermöglicht durch übersetzte Textausgaben mehrsprachige persönliche Gespräche unter vier Augen. Nutzer können zwischen zwei praktischen Ansichtsoptionen wählen, sodass alle Beteiligten die Übersetzungen problemlos auf einem Gerät verfolgen können.

Enge Zusammenarbeit mit Kunden

„Für uns als Unternehmen bestand die nächste große Herausforderung darin, Sprachübersetzungen in Echtzeit mit der bewährten Qualität und Sicherheit von DeepL zu ermöglichen. Im Rahmen eines Beta-Programms haben wir eng mit Kunden zusammengearbeitet, um eine Lösung auf den Markt zu bringen, die auf die alltäglichen Herausforderungen von Unternehmen zugeschnitten ist“, sagt Jaroslaw Kutylowski, CEO und Gründer von DeepL.

„Live‑Übersetzung von Gesprochenem ist eine ganz andere Sache. Sätze werden teilweise nicht zu Ende formuliert, die Aussprache ist oft undeutlich, die Latenz darf nicht zu hoch sein und noch viel mehr – all dies kann zu Fehlübersetzungen und einer schlechten Nutzererfahrung führen. Das sind die gleichen Herausforderungen, die auch bei persönlichen Interaktionen zu Missverständnissen führen können. Deshalb haben wir eine Lösung entwickelt, die speziell auf gesprochene Sprache ausgerichtet ist und Unternehmen dabei unterstützt, eine reibungslose Kommunikation in mehreren Sprachen zu gewährleisten und so Sprachbarrieren zu überwinden“, erklärt Kutylowski weiter.

Sprachübersetzungstechnologie basiert auf KI‑Modellen

Mit DeepL Voice erweitert DeepL seine Palette an zuverlässigen Sprach- und Kommunikationstools, die über die KI‑Sprachtechnologie-Plattform des Unternehmens verfügbar sind. Mehr als 100.000 Unternehmen und Behörden weltweit vertrauen bereits auf die Genauigkeit und Sicherheit der Plattform. Die neue Sprachübersetzungstechnologie basiert auf KI‑Modellen, die anhand von verschiedenen Datensätzen trainiert wurden, bei denen auch unterschiedliche Akzente und Umgebungen Berücksichtigung fanden. Das Ergebnis ist eine Lösung, die Kunden die gewohnt hohe Qualität und Genauigkeit bei Meetings oder persönlichen Gesprächen im Arbeitsalltag bietet.