Neue Cyberbedrohungen für Verbraucher

Es stehen also nur wenige Stunden zur Verfügung, um solche Angriffe zu stoppen. Für Verbraucher diversifizieren sich die Angriffsvektoren der Cyberkriminalität zunehmend. Während die Experten von Palo Alto Networks feststellten, dass Phishing-Angriffe 2023 zwar auf 17 Prozent zurückgingen, haben sich in der Folge viele weitere Angriffsmethoden entwickelt.

Evil Twin Angriffe

Bei einem Evil Twin Angriff richten Cyberkriminelle ein gefälschtes WLAN-Netzwerk, das ein legitimes Netzwerk imitiert, an öffentlichen Orten wie Restaurants, Flughäfen oder Einkaufszentren ein. Der Nutzer wird so dazu verleitet, sich zu verbinden. Dies ermöglicht es Angreifern, sensible Daten wie Passwörter, E-Mails und Kreditkarteninformationen abzufangen. Laut einer Studie von Forbes Advisor wurden bei vier von zehn Personen, die ein öffentliches WLAN-Netzwerk nutzen, ihre Informationen kompromittiert. Die Experten von Palo Alto Networks empfehlen, Verbindungen zu unbekannten WLAN-Netzwerken zu vermeiden, VPNs für verschlüsselten Internetzugang zu nutzen und die WLAN-Einstellungen von Endgeräten so zu konfigurieren, dass vor dem Verbinden mit neuen Netzwerken eine Bestätigung erforderlich ist.