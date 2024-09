Copilot Wave 2: Microsoft kündigt neue KI-Funktionen an

Microsoft hat neue Funktionen für seine KI-Dienste Copilot angekündigt. Sie werden unter anderem in Microsoft 365 integriert und sollen die Zusammenarbeit in Teams, Gruppen oder Familien verbessern.

Eine Neuerung bezeichnet Microsoft als Copilot Pages. Sie ist auf Geschäftskunden ausgerichtet und nun Bestandteil von BizChat. Die Pages sollen KI-gestützt Informationen aus Geschäftsdaten zusammentragen, die sich innerhalb eines Teams bearbeiten und teilen lassen. Die Funktion steht allen Kunden von Microsoft 365 Copilot zur Verfügung.

Zudem treibt Microsoft die Integration von Copilot in die Microsoft-365-Apps voran. So steht ab sofort allen Nutzern Copilot in Excel zur Verfügung, um sie bei Formeln, bedingten Formatierungen und Visualisierungen zu unterstützen. Als Public Preview liegt Copilot in Excel with Python vor. Diese Funktion erlaubt die Arbeit mit Python in Excel mithilfe natürlicher Sprache – und ohne die Eingabe von Code.

Allgemein verfügbar ist ab sofort auch Narrative Builder für PowerPoint. Die KI-Funktion entwirft Präsentationen in wenigen Minuten anhand eines vorgegebenen Themas. Copilot in Teams wiederum erstellt vollständige Zusammenfassungen von Meetings. Diese Funktion soll im Oktober für alle Nutzer freigeschaltet werden. Neue KI-Funktionen kündigte Microsoft aber auch für Outlook, Word und OneDrive an.

Neu vorgestellt wurden auch die Copilot Agents. Diese KI-Assistenten sollen mit möglichst wenigen Nutzereingriffen vorgegebene Aufgaben ausführen. Erstellt werden Agents mit einem Agent Builder in BizChat oder SharePoint. Diese Funktion wird laut Microsoft ab sofort schrittweise in BizChat ausgerollt – eine Preview für SharePoint startet im Oktober.