Apple stellt iPhone 16 und iPhone 16 Pro vor

Apple hat wie erwartet eine neue iPhone-Generation vorgestellt. Die insgesamt vier Modelle – iPhone 16 und iPhone 16 Plus sowie iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max – werden von einer neuen Prozessorgeneration angetrieben, die mehr Leistung und eine längere Akkulaufzeit bieten soll. Zudem verspricht Apple ein umfassendes Upgrade für das Kamerasystem.

Der A18 des iPhone 16 und 16 Plus wird in einem 3-Nanometer-Verfahren hergestellt. Die 6-Kern-CPU soll bis zu 30 Prozent schneller sein als der A16 Bionic des iPhone 15. Bei der neue 5-Kern-GPU spricht Apple von einem Leistungszuwachs von bis zu 40 Prozent sowie einer 35 Prozent höheren Effizienz. Zudem wurde die Neural Engine mit 16 Kernen für generative KI-Modelle optimiert und soll so die doppelte Leistung des A16 Bionic bieten.

Die neue 48-Megapixel-Kamera verfügt nun über einen 2-fachen optischen Zoom. Die Ultraweitwinkelkamera soll mit ihren 12 Megapixeln auch Makroaufnahmen ermöglichen. Neu ist auch die Funktion Camera Control, die ein schnelleres Starten der Kamera erlaubt und auch die Kontrolle von Belichtung und Tiefenschärfe vereinfachen soll.

In iPhone 16 Pro und Pro Max steckt der neue A18 Pro, der ebenfalls auf einer 3-Nanometer-Technologie basiert. Neben der neuen 6-Kern-GPU soll ein Plus von 17 Prozent bei der Speicherbandbreite für mehr Leistung bei grafikintensiven Anwendungen sorgen. „Die neue 6-Kern-CPU ist die schnellste in einem Smartphone, mit zwei Leistungskernen und vier Effizienzkernen, die dieselbe Arbeitslast wie die vorherige Generation 15 Prozent schneller ausführen können und dabei 20 Prozent weniger Strom verbrauchen“, teilte Apple mit.

Die Kamera der Pro-Modelle löst 48 Megapixel auf und verfügt über einen neuen Quad-Pixel-Sensor. Videos können in 4K-Auflösung mit 120 Bilder pro Sekunde in Dolby Vision aufgenommen werden. Auch die Ultraweitwinkelkamera erzeugt Bilder mit 48 Megapixeln. Ergänzt wird das System durch eine Telekamera mit 5-fachem Zoom.

Für das iPhone 16 mit 6,1-Zoll-Display ruft Apple mindestens 949 Euro auf. Beim iPhone 16 Plus gibt es für 1099 Euro ein 6,7-Zoll-Display. Das iPhone 16 Pro kostet indes mindestens 1199 Euro. Wem dessen 6,3-Zoll-Display nicht reicht, kann zum iPhone 16 Pro Max mit 6,9-Zoll-Display greifen, was mindestens 1449 Euro kostet. Enthalten sind in den Preisen jeweils 128 GByte Massenspeicher. Das iPhone 16 Pro Max stattet Apple ab Werk indes mit mindestens 256 GByte aus.