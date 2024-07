Vorabversion von Windows 11 bringt neue Funktionen

Der Sperrbildschirm zeigt nun Informationen zu Themen wie Wetter und Finanzen an. Microsoft vereinfacht auch das Anheften von Apps aus dem Startmenü an die Taskleiste.

Microsoft hat im Canary Channel eine neue Vorabversion von Windows 11 veröffentlicht. Das Build 26252 steht Teilnehmern des Windows Insider Programm zur Verfügung. Es beinhaltet unter anderem neuen Funktionen für den Sperrbildschirm und das Startmenü. Zudem beheben die Entwickler zahlreiche Fehler.

Auf dem Sperrbildschirm kann Windows 11 künftig Informationen zum Wetter und anderen Themen wie Finanzen und Verkehr in Form von Karten anzeigen. Die Karten lassen sich in den Einstellungen für den Sperrbildschirm auswählen.

Außerdem wird es künftig möglich sein, App vom Startmenü aus per Drag and Drop direkt an die Taskleiste anzuheften. Außerdem plant Microsoft, in den Energieeinstellungen Empfehlungen für den Energieverbrauch anzuzeigen. Als Beispiel nannte das Unternehmen die Abschaltung der HDR-Funktion bei PCs mit HDR-Display.

Die Fehlerkorrekturen betreffen unter anderem die Ersteinrichtung von Windows, den Task Manager und die Einstellungen. Außerdem weisen die Entwickler auf ein noch nicht gelöstes Problem hin: Nutzer im Canary oder Dev Channel können die Builds 26040 oder 23620 nicht aktualisieren. Derzeit lässt sich dieser Fehler nur durch eine vollständige Neuinstallation eines aktuellen Build beheben.

Microsoft weist außerdem darauf hin, dass jegliche Änderungen im Canary Channel keinem spezifischen Release zugeordnet sind. Die aktuellen Neuerungen könnte Microsoft also bereits für das für Herbst geplante Funktionsupdate Version 24H2 freigeben – oder erst zu einem späteren Zeitpunkt. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, dass sie im Rahmen der Tests im Insider-Programm wieder gestrichen werden und die Allgemeinheit nie erreichen.