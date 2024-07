Microsoft: Support für Windows 11 Version 22H2 endet im Oktober

Microsoft erinnert daran, dass Windows 11 Version 22H2 mit dem Oktober-Patchday letztmalig Sicherheitsupdates erhalten wird. Die Ankündigung gilt allerdings nur für Windows 11 Home und Windows 11 Pro. Die Version Enterprise und Education unterstützt Microsoft nach derzeitiger Planung noch bis zum 14. Oktober 2025.

Das sogenannte End of Servicing ereilt am 8. Oktober jedoch Windows 11 Enterprise and Education in der Version 21H2. Das gilt auch für Windows 11 IoT Enterprise Version 21H2. „Nach diesem Datum erhalten Geräte mit diesen Editionen keine monatlichen Sicherheits- und Vorschau-Updates mehr, die Schutz vor den neuesten Sicherheitsbedrohungen bieten“, heißt es in Microsofts Ankündigung.

Nutzern von Windows 11 Version 22H2 steht als Alternative bereits die Version 23H2 zur Verfügung. Das Funktionsupdate wird seit Ende Oktober 2023 verteilt und seit Februar 2024 automatisch an alle berechtigten Geräte ausgeliefert. Kunden der Editionen Enterprise und Education können indes von Version 21H2 auch zu Version 22H2 wechseln.

Die Home- und Pro-Version von Windows 11 versorgt Microsoft in der Regel zwei Jahre lang mit Updates. Das am 31. Oktober 2023 freigegebene Windows 11 23H2 soll nach derzeitiger Planung am 11. November 2025 letztmalig Sicherheitspatches erhalten. Für Windows 11 Enterprise, IoT Enterprise und Education wurde das Support-Ende indes auf den 10. November 2026 festgelegt.