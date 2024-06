Mit ChatGPT und Dall-E richtig starten

Kostenloses Webinar der Online-Marketing-Academy am 18.7. zum Einstieg in KI-Tools.

Wie richtet man einen Account für ChatGPT am besten ein? Wie formuliert man die richtigen Prompts? Wie generiert man tolle KI-Bilder? Und was kann man eigentlich alles mit ChatGPT und Dall-E machen?

In einem kostenlosen Webinar am Donnerstag, den 18.7.2024, von 9 bis 10 Uhr, erklärt Michael Kornfeld von der Online-Marketing-Academy praxisnah, wie man mit ChatGPT am besten startet und dabei häufige Einsteiger-Probleme vermeidet. Dabei wird Schritt für Schritt gezeigt, wie man zu guten Resultaten kommt und wie man die Ergebnisse weiter verbessern kann.

Neben ChatGPT wird auch auf die Bilder-KI Dall-E eingegangen und auch hier gezeigt, wie einfach es ist, tolle Bilder zu generieren. Und Michael Kornfeld wird erklären, welche typischen Fehler man bei beiden Tools vermeiden sollte.

Das Webinar wird aufgezeichnet aufzeichnen und im Anschluss an alle angemeldeten Nicht-Teilnehmer verschickt.