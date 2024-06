QR-Code-Phishing 3.0: Verseuchte Codes mit ASCII-Zeichen

Die Sicherheitsforscher von Check Point haben eine neue Art des QR-Code-Phishing – Quishing – entdeckt, mit der Angreifer auf geschickte Weise OCR-Systeme umgehen. Indem sie die verseuchten QR-Codes in ihren Phishing-Mails versenden, bilden die Hacker per ASCII-Zeichen die charakteristischen schwarzen Kacheln handelsüblicher QR-Codes nach. Diese sind von legitimen QR-Codes auf den ersten Blick nur schwer zu unterscheiden, können jedoch wie reguläre Codes eingescannt und in abrufbare – und in diesem Fall verseuchte – URLs umgewandelt werden. Die Forscher haben allein Ende Mai über 600 solcher E-Mails abgefangen.