Microsoft kündigt Abschaltung von VBScript in Windows an

In einem ersten Schritt wird VBScript zu einer optionalen Windows-Funktion. Die Änderung setzt Microsoft mit Windows 11 24H2 um. Als Alternativen nennt das Unternehmen PowerShell und JavaScript.

Microsoft wird in den kommenden Jahren schrittweise die Skriptsprache VBScript aus Windows entfernen. Der Zeitplan nennt noch keinen Termin für die endgültige Abschaltung beziehungsweise Entfernung aus Windows. Ab etwa 2027 soll VBScript nicht mehr zusammen mit Windows installiert werden.

Die Visual Basic Scripting Edition, allgemein als VBScript bezeichnet, wurde 1996 eingeführt und war seitdem als Windows-Komponente verfügbar. Die Abschaffung der Skriptsprache begründet der Softwarekonzern mit der Verfügbarkeit modernerer Alternativen wie JavaScript und PowerShell.

Derzeit plant Microsoft, mit der Einführung von Windows 11 Version 24H2 VBScript zu einer optionalen Windows-Funktion zu machen. Sie wird weiterhin ab Werk installiert, kann aber im Nachhinein als Feature On Demand deaktiviert werden. Etwa ab 2027 soll VBScript dann nicht mehr zur Standardinstallation von Windows gehören, aber weiterhin als optionale Funktion zur nachträglichen Installation verfügbar sein.

In einer dritten Phase, zu deren Beginn sich Microsoft noch nicht äußerte, soll VBScript schließlich aus künftigen Versionen von Windows entfernt werden. Dazu gehört laut Microsoft auch die Löschung aller zugehörigen DLL-Bibliotheken. Das Unternehmen geht davon aus, dass bis dahin alle Nutzer auf eine der vorgeschlagenen Alternativen umgestiegen sind. Weitere Details dazu hält Microsoft in seinem Windows IT Pro Blog bereit.