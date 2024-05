AWS investiert Milliarden in Cloud-Standort Brandenburg

Amazon Web Services (AWS) hat ein umfangreiches Investitionsprogramm für den Ausbau der deutschen Region der AWS European Sovereign Cloud angekündigt. Bis zum Jahr 2040 sollen in den Standort Brandenburg rund 7,8 Milliarden Euro fließen. AWS setzt damit langfristige Bestrebungen um, „das europäische Bedürfnis nach digitaler Souveränität zu unterstützen“.

Mit dieser langfristigen Investition will AWS auch einen Multiplikatoreffekt für Cloud-Computing in Europa auslösen. Das Investitionsprogramm soll die digitale Transformation der Verwaltung und von Unternehmen vorantreiben, das AWS Partner Network (APN) stärken, die Zahl der Cloud- und Digitalfachkräfte erhöhen, erneuerbare Energieprojekte vorantreiben und eine positive Wirkung in den Gemeinden erzielen, in denen AWS präsent ist.

AWS schätzt, dass die geplante Investition bis 2040 bis zu 17,2 Milliarden Euro zum deutschen Bruttoinlandsprodukt und zur Schaffung von 2.800 Vollzeitstellen bei regionalen Unternehmen beitragen wird. Die Arbeitsplätze sollen in den Bereichen Bau, Instandhaltung, Ingenieurwesen, Telekommunikation und der breiteren regionalen Wirtschaft entstehen, und zwar als Teil der Lieferkette für AWS-Rechenzentren.

Darüber hinaus will AWS neue Stellen für hochqualifizierte festangestellte Fachkräfte wie Softwareentwickler, Systemingenieure und Lösungsarchitekten schaffen, um die AWS European Sovereign Cloud aufzubauen und zu betreiben. „Die Investition in zusätzliches Personal unterstreicht unser Commitment, dass der gesamte Betrieb dieser souveränen Cloud-Umgebung – angefangen bei der Zugangskontrolle zu den Rechenzentren über den technischen Support bis hin zum Kundendienst – ausnahmslos durch Fachkräfte innerhalb der Europäischen Union kontrolliert und gesteuert wird“, teilte AWS mit.