MDM-Spezialist Semarchy stellt Data-Intelligence-Lösung vor

Semarchy, ein führendes Unternehmen im Bereich Master Data Management (MDM) und Datenintegration, hat jetzt eine neue Data Intelligence-Lösung veröffentlicht, die Daten gemeinsam mit aktivierten Metadaten verwaltet und dadurch anreichert. Als natürliche Erweiterung von MDM ist Data Intelligence die nächste Evolutionsstufe für Unternehmen, die den gesamten Werdegang ihrer Daten verstehen wollen – woher sie kommen und wer Zugriff auf sie hat. Vor kurzem bereits hatte Semarchy ein Acceleration Toolkit vorgestellt, das Unternehmen hilft, Business Cases für MDM zu erstellen.

„Während es bei Data Governance um Kontrolle, Vorgaben und Compliance geht, befähigt Data Intelligence darüber hinaus zum Handeln“, erklärt Hervé Chapron, CEO von Semarchy. „Mit unserer neuen Lösung können Unternehmen ihre Datenbestände gemeinsam aktivieren, messen und verbessern. Das ist der wesentliche Mehrwert für Führungskräfte, die heute mit Daten zu tun haben.“

In einer jüngsten Umfrage unter 155 Datenfachleuten in Unternehmen wollte Semarchy wissen, welche Rolle Datenanalyse in der Geschäftsstrategie ihres Unternehmens spielt und wie sie Datenintelligenz bewerten. Gerade einmal 25 Prozent der Befragten erklärten, strategische Entscheidungen ihres Unternehmens seien datengesteuert. Als Hauptgründe dafür wurden genannt: eine überwältigende Menge von Unternehmensdaten, die Schwierigkeiten, daraus Erkenntnisse zu generieren, das Fehlen einer „Single-Sourth-of-Truth“ sowie Bedenken hinsichtlich Datengenauigkeit und -qualität.

Schnellere Entscheidungsfindung, höhere Sicherheit und Datenqualität

Hervé Chapron: „In vielen Unternehmen fehlt es an Fachwissen und Ressourcen, um sich durch Daten zu wühlen und aus ihnen manuell Erkenntnisse zu ziehen. Mit unserer Data-Intelligence-Lösung helfen wir Unternehmen, diese Herausforderungen zu meistern, durch schnellere Entscheidungsfindung, höhere Sicherheit und Datenqualität.“

Stewart Bond, Vice President of Data Intelligence and Integration Software Research bei IDC: „Das Wissen darüber, wo, wie und wann saubere, korrekte, kontextbezogene und verwaltbare Daten zu nutzen sind, ist ein Kernpunkt einer starken Datenkultur im digitalen Geschäft, die Intelligenz über Daten und Zusammenarbeit zwischen Datenarbeitern erfordert. Die neue Data-Intelligence-Lösung von Semarchy konzentriert sich auf Einfachheit und intuitive Benutzererfahrungen – der Schlüssel für schnelle Akzeptanz und Förderung der Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT und um sicherzustellen, dass alle effektiv auf Daten zugreifen und sie nutzen können.“

Semarchy präsentiert gemeinsam mit der neuen Data-Intelligence-Lösung auch seine GenAI Enrichers Plugins, die eine einfache, native Integration in xDM für gehostete LLM-Modelle bieten. Unter xDM versteht Semarchy die Verbindung von Master Data Management, Application Data Management und Collaborative Data Governance in einer agilen Plattform. Durch Aktivierung des API-Schlüssels erhalten Kunden sofortigen Zugang zu GenAI-Funktionen zur Anreicherung von Stammdaten, mit Unterstützung für benutzerdefinierte datengesteuerte Eingabeaufforderungen und strukturierte Ausgaben. Zu den angestrebten Diensten gehören OpenAI, Azure OpenAI, Google AI, Amazon Bedrock und Mistral.