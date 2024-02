Sind Smartphones ohne Apps denkbar?

Das Smartphone ist ein echter Alltagshelfer. Bei nahezu allen Themen hilft eine App, ob für Unterhaltung, Shopping oder Reisen. Doch die vielen Apps können auch Nerven kosten. Etwa beim Reisen. Bisher bedeutete das den Besuch vieler unterschiedlicher Apps von Bahn- oder Flugportalen, Hotelbuchungsseiten oder auch Empfehlungs-Apps.

Auf dem diesjährigen Mobile World Congress in Barcelona präsentiert die Telekom gemeinsam mit Qualcomm Technologies, Inc. und Brain.ai einen KI-gestützten Assistent, der die zahllosen Apps auf dem Smartphone ersetzen soll. Wie ein „Concierge“ soll der Assistent die Wünsche der Benutzer:innen verstehen und sich um die digitalen Details kümmern.

App-freies Interface

„Buche mir einen Flug zum Viertelfinale“. Sprachbefehlen wie diesem soll der Assistent aufs Wort gehorchen. Der Showcase wird anhand von konkreten Beispielen zeigen, wie ein KI-Smartphone bei Reiseplanung, Einkauf, Videoerstellung oder Fotobearbeitung das Leben erleichtert.

Hierzu übernimmt der Assistent die Funktionen unterschiedlichster Apps und kann alle täglichen Aufgaben erledigen, für die normalerweise mehrere Anwendungen auf dem Gerät benötigt würden: „Künstliche Intelligenz und die sogenannten Large Language Models (LLM) werden schon bald fester Bestandteil von Mobilfunkgeräten sein“, davon ist Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer bei der Telekom, überzeugt. „Unsere Vision ist ein magenta Concierge für ein App-freies Smartphone. Ein echter Begleiter im Alltag, der Bedürfnisse erfüllt und das digitale Leben vereinfacht.“

Gemeinsam mit Brain.ai, einem Spezialisten für generative Schnittstellen, werde ein App-freies Interface geschaffen, mit dem die KI intuitiv gesteuert wird, so die Telekom weiter. Je nach Kontext würde das Device eigenständig die passenden Anwendungen auswählen. Die Nutzer könnten sich so auf das konzentrieren, was sie wollen, statt darauf, wie sie es erhalten. Dabei arbeitet die eigentliche KI-Lösung in der Cloud, was unter anderem auch die Kosten für die Smartphones niedrig halten soll.