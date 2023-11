Up-Skilling für IT-Profis

Angesichts des rekordhohen IT-Fachkräftemangels in Deutschland mit 137.000 fehlenden Mitarbeitenden bietet „skill it“ Unternehmen Hebel, um ihre IT-Teams zukunftsfit zu machen. Damit sich IT-Abteilungen zu den zentralen Wachstumsmotoren entwickeln und für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen sorgen können, brauchen die Mitarbeitenden die richtigen Skills und Kompetenzen. Gerade deshalb ist der Fachkräftemangel in der IT für Unternehmen so erfolgskritisch, denn durch Recruiting ist das Defizit nicht aufzufangen.

Kooperation mit Digicomp

„skill it“ bietet Qualifizierungsangebote, die speziell auf die Bedürfnisse von IT-Professionals zugeschnitten sind. „Angesichts der Geschwindigkeit, mit der sich das IT-Wissen heute verändert, muss die Relevanz von Up-Skilling und professionellen, praxisorientierten IT-Trainings in den Fokus eines jeden Unternehmens rücken“, sagt Jörg Schmidt, Geschäftsführer der Haufe Akademie. „Mit Blick auf das Entwicklungstempo in der IT ist klar: Wir haben keine Zeit zu verlieren. Deshalb haben wir uns gerade zum Start von ’skill it‘ für eine Kooperation mit Digicomp entschieden.“ Digicomp ist ein Schweizer Bildungsanbieter für die Entwicklung von IT- und IT-Management-Kompetenzen.

Seit November sind die Trainings von „skill it“ buchbar – das Portfolio richtet sich an IT-Entscheider, IT-Fachkräfte und alle, die IT-Kompetenz erwerben möchten. Es reicht von Cloud Computing über Cyber Security bis hin zu agilem IT-Projektmanagement; ein Großteil der Trainings bereitet die Teilnehmer auf anerkannte Zertifizierungen vor.