Apple: Neue iPhone-Generation kommt mit USB-C

Beim iPhone 15 und 15 Plus setzt Apple auf das veraltete USB 2.0. Der neue Prozessor A17 Pro ist genauso wie USB 3.0 dem iPhone 15 Pro vorbehalten.

Apple hat wie erwartet die neue iPhone-Generation vorgestellt. Die insgesamt vier Modelle – iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro und 15 Pro Max – haben eine Neuerung gemeinsam: Zum Laden des Akkus, Anschluss von Zubehör und die Verbindung mit einem Computer ersetzt USB-C Apples proprietären Lightning-Anschluss.

Den Einstieg in die neue Generation ermöglichen iPhone 15 und iPhone 15 Plus, die Apple mit OLED-Displays in den Größen 6,1 Zoll beziehungsweise 6,7 Zoll ausstattet. Neu ist auch die im vergangenen Jahr mit den Pro-Modellen eingeführte Funktion Dynamic Island, die über Hinweise und laufende Aktivitäten informiert.

Angetrieben werden beide Smartphones vom A16-Prozessor des iPhone 14 Pro, dem wahlweise 128, 256 oder 512 GByte Massenspeicher zur Seite stehen. Das rückwärtige Kamerasystem setzt sich aus einer 48-Megapixel-Hauptkamera sowie einer Weitwinkelkamera mit 12 Megapixeln zusammen. Als Funkverbindungen stehen 5G, LTE, WLAN 6, Bluetooth 5.3, UWB und NFC zur Verfügung.

iPhone 15 lediglich mit USB 2.0

Der Akku lädt mit bis zu 15 Watt kabellos und soll mit einem 20-Watt-Netzteil in 30 Minuten etwa 50 Prozent seiner Ladekapazität erreichen. Als Betriebssystem kommt iOS 17 zum Einsatz. Während das iPhone 15 mindestens 949 Euro kostet, ruft Apple für das iPhone 15 Plus mindestens 1099 Euro auf. Für den Preis muss man sich allerdings mit USB 2 und Datenübertragungen von maximal 480 Mbit/s begnügen.

Beim iPhone 15 Pro und Pro Max setzt Apple ebenfalls auf OLED-Displays mit Diagonalen von 6,1 und 6,7 Zoll. Den Pro-Modellen ist jedoch der neue Prozessor A17 Pro vorbehalten, der 6 CPU-Kerne, 6 GPU-Kerne und eine Neural Engine mit 16 Kernen bietet.

Vorbestellungen ab 15. September

Das Kamerasystem von iPhone 15 Pro und Pro Max bietet zusätzlich eine Telekamera. Beim iPhone 15 Pro sind es 12 Megapixel mit einer Brennweite von 77 Millimetern, was einem 3-fach Tele entspricht. Beim Pro Max stehen 120 Millimeter Brennweite und damit ein 5-fach-Tele zur Verfügung. Zudem unterstützt der USB-C-Anschluss der Pro-Modelle USB 3.0 und damit Übertragungsraten von bis zu 10 GBit/s.

Für ein iPhone 15 Pro oder Pro Max müssen Nutzer mindestens 1199 beziehungsweise 1449 Euro ausgeben. Das Spitzenmodell bringt es mit einem Terabyte Massenspeicher gar auf 1949 Euro. Alle neuen iPhones können ab 15. September vorbestellt werden. In den Handel kommen sie am 22. September.