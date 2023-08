Google kündigt neue KI-Funktion für Workspace an

Google hat auf seiner Veranstaltung Cloud Next neue KI-Funktionen für Google Workspace vorgestellt. Duet AI positioniert Google als Echtzeit-KI-Kollaborator, der Nutzern in allen Workspace-Anwendungen zur Seite stehen soll, einschließlich Präsentationen, Meet, Gmail und Chat. Unter anderem soll Duet AI Aufgaben wie das Lesen umfangreicher E-Mails, das Erstellen von Präsentationsfolien und sogar die Teilnahme an Meetings erleichtern.

Als Beispiel für die Fähigkeiten von Duet AI nannte Google einen Finanzanalysten, der eine Last-Minute-Präsentation benötigt. Duet AI soll in solchen Situationen in der Lage sein, aus Texten, Diagrammen und Bildern aus den Drive- und Gmail-Konten des Analysten die Leistung des Unternehmens zusammenzufassen und eine Präsentation zu erstellen.

Duet AI nimmt auch an Meetings teil

Die Integration in Google Meet bringt Nutzern eine „Attend for me“ genannte Funktion, bei der Duet AI für einen Nutzer an einem Meeting teilnimmt. Die Künstliche Intelligenz soll dann beispielsweise vom Nutzer vorgegebene Informationen übermitteln, eine Zusammenfassung des Meetings erstellen und sogar Notizen für den abwesenden Nutzer anfertigen. Die Funktion „Zusammenfassung bis jetzt“ soll zudem Mitarbeitern, die verspätet zu einem Meeting erscheinen, einen schnellen Einstieg in die laufende Besprechung ermöglichen.

Nutzer können aber auch direkt mit Duet AI chatten und „Fragen zu Ihren Inhalten stellen, eine Zusammenfassung der in einem Bereich geteilten Dokumente erhalten und verpasste Unterhaltungen nachholen“, teilte Google mit.

Des Weiteren versichert Google, dass die Interaktionen von Mitarbeitern mit Duet AI privat sind und nicht zum Trainieren von Modellen ohne die Zustimmung der Nutzer verwendet werden. Damit will das Unternehmen Datenschutzbedenken von Nutzern zerstreuen.

Derzeit sind die DuetAI-Funktionen im Rahmen einer kostenlosen Testversion verfügbar, auf die Nutzer nach einer Registrierung zugreifen können. Google fragt unter anderem nach der Anzahl der Mitarbeiter im Unternehmen des interessierten Nutzers, ob das Unternehmen bereits ein Google Workspace-Kunde ist und nach Kontaktdaten.