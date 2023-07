Jeder vierte hat eigene Domain-Adresse

Eine eigene Internetpräsenz oder E-Mail-Domain ist für viele Deutsche selbstverständlich. Bereits jeder und jede Vierte (26,4 Prozent) hat persönlich schon einmal einen Domain-Namen (z. B. beispiel.de) im Internet registriert, so das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey, das der Verband der Internetwirtschaft eco in Auftrag geben hat.

Männer zeigen sich derzeit noch etwas aktiver als Frauen: Laut Umfrage beläuft sich die Registrierungsquote bei den Männern auf 32,8 Prozent, während der Vergleichswert im weiblichen Teil der Bevölkerung bei 20,4 Prozent liegt.

„Viele Menschen in Deutschland wollen einen Internetauftritt oder eine E-Mail-Adresse auf der Grundlage einer eigenen Domain. Wer einen Domain-Namen als Internetadresse registriert, nutzt unbewusst das Domain Name System (DNS) und damit eine Kernfunktion des Internets, die von der ICANN verwaltet wird“, sagt eco Vorstandsvorsitzender Oliver Süme. Die ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) koordiniert als Non-Profit-Organisation weltweit die Zuweisung von Domain-Namen und IP-Adressen und stellt damit den sicheren und stabilen Betrieb des DNS für das Internet sicher.